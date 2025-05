Esclusivo: Red Dead Redemption 2 per Nintendo Switch 2 potrebbe arrivare quest'anno

HQ

All'inizio di quest'anno, nel bel mezzo di una raffica di fughe di notizie su Nintendo Switch 2 poco prima del suo video di rivelazione ufficiale, uffici come Gamereactor hanno sentito le inevitabili voci sui primi giochi Nintendo e di terze parti che avrebbero accompagnato la console. Abbiamo sentito parlare di Cyberpunk 2077, Split Fiction, Final Fantasy VII ed Elden Ring, titoli finalmente confermati alla presentazione di Nintendo Switch 2 Direct ad aprile. Ma c'era un grande gioco di cui avevamo sentito parlare ma che ci mancava alla festa: Red Dead Redemption 2.

Ed è successo di nuovo. Gamereactor ha sentito da fonti vicine a Rockstar che l'acclamata opera open-world del selvaggio West, considerata uno dei migliori videogiochi di sempre, non solo è in viaggio su Nintendo Switch 2, ma potrebbe arrivare sulla nuova console non appena entro la fine dell'anno. È anche lo stesso che hanno sentito e confermato da Nintendúo, e da fonti diverse.

Inoltre, RDR2 per Switch 2 non arriverebbe da solo o come mossa una tantum, ma è possibile che possa arrivare allo stesso tempo, o un po' più tardi, come aggiornamento del gioco per l'hardware current-gen - uno dei cosiddetti " next-gen upgrade patch " che porta la grafica e le prestazioni di Red Dead Redemption 2 fino a data per PS5 e Xbox X Series X|S.



Puoi saperne di più leggendo la recensione originale di RDR 2, che lo ha definito un "capolavoro", un "punto di svolta" o un "classico istantaneo" nel 2018.



Naturalmente, i piani possono cambiare, soprattutto quando si parla di alcuni anni turbolenti nell'industria dei giochi e di una Rockstar e di una Nintendo che stanno anche riadattando i loro programmi. Con il recente ritardo di GTA VI al prossimo anno fiscale, ci sono già state altre indiscrezioni, come quella recente su GTA IV per PS4 e Switch 1 (a seguito dell'adattamento del primo RDR), o la conseguente possibilità che lo stock di Switch 2 venga ridotto per l'anno solare. GTA V e persino GTA VI arriveranno su Switch 2 in seguito?

Nintendo e Rockstar, Rockstar e Nintendo, due colossi che hanno collaborato sporadicamente in passato ma che, guarda caso, sono protagonisti dei due più grandi eventi dei prossimi dodici mesi (e dieci giorni). Sembrano destinati a capirsi più che mai, e RDR 2 sarebbe il miglior punto di partenza. Se le informazioni sono accurate, starebbero già galoppando verso il nuovo ibrido.