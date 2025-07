[Esclusivo] Top Drifters, un gioco di guida arcade sorprendentemente minimalista con distruzione dell'ambiente e corse con auto di epoche diverse

In un'epoca come la nostra, piena di abbonamenti, abbonamenti e microtransazioni, non sarebbe bello tornare a quando tutto era più facile, quando i giochi di guida non si basavano su quante skin si potevano ottenere per un modello, ma sulle proprie capacità di guida per rimanere in pista ed essere il migliore in classifica?

Bene, se oltre a ricordare com'erano i giochi arcade di allora, vuoi sperimentare la formula totalmente modernizzata ora, non perderti Top Drifters, una sala giochi di guida di Atchio Games in arrivo nel 2026.

Lo studio con sede nella città di Murcia (Spagna), ci presenta una arcade racing proposta sia per single-player che per multiplayer online con visuale dall'alto, anche se con una telecamera più dinamica e una guida basata sulla fisica, con circuiti non convenzionali, pieni di salti e curve strette su scogliere, in cui l'abilità non ti servirà solo per vincere, ma per battere i tempi migliori. Il drifting è, come puoi immaginare, una delle meccaniche principali del gioco, e se vuoi vedere come ci si sente in movimento, dai un'occhiata al trailer qui sotto.

A quanto pare, un altro punto interessante sono i modelli di veicoli che vedremo in Top Drifters. Fino a 10 modelli al momento del lancio, di epoche diverse, convergeranno in pista. Ci saranno anche piccoli "potenziamenti" nella gara con Nitro, che renderanno l'esperienza ancora più folle.

Lo studio intende rilasciare una demo nei prossimi mesi https://store.steampowered.com/app/3768050/Top_Drifters/" target="_blank">su Steam, dove tra l'altro puoi già aggiungerla alla tua lista dei desideri.

Che ne dite, un nuovo gioco da divertirsi con gli amici (e farli mordere la polvere)?