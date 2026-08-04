[Esclusivo] Tuned In intreccia una storia horror personale con un gameplay basato su mini-giochi tramite una televisione

Forse il modo migliore per concludere la nostra copertura della 15ª edizione del Celsius 232 Festival of Fantasy, Horror and Science-Fiction è stato incontrare una delle figure che, oltre a far parte del team organizzatore dell'evento, ha contribuito ad espandere questi tre pilastri della narrazione, sia nella letteratura che nei videogiochi. Abbiamo parlato con l'autore del romanzo 'Siete en tinieblas' e veterano sia di Tequila Works che di MercurySteam, ora designer presso Vercors Studio, Ángel Luis Sucasas. Inoltre, abbiamo avuto il privilegio di essere i primi a sentire parlare del prossimo titolo su cui stanno lavorando, Tuned In , che può essere descritto come una raccolta di mini-giochi intrecciati da una profonda storia horror che si svolge attraverso un vecchio televisore. Non perdere questa intervista (con sottotitoli localizzati) e la rubrica esclusiva su questo gioco qui sotto.

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Giusto, ma cos'è Tuned In ? Non è una domanda facile a cui rispondere, perché invece di un tipico gioco lineare, è più un'esperienza di gioco innovativa incentrata su una meccanica che, a prima vista, sembra semplice: girare le manopole su un vecchio televisore a tubi catodici. Sucasas ce l'ha detto così:

"Il concetto si basa sul trovare un equilibrio tra gameplay - gameplay innovativo - e una narrazione coinvolgente. Quindi vogliamo creare qualcosa di simile al primo WarioWare: una raccolta di mini-giochi con meccaniche diverse, collegate insieme da una narrazione ben costruita. Il nostro gioco, Tuned In, riguarda una televisione maledetta che ti attira così non puoi distogliere lo sguardo, quindi è piuttosto inquietante."

"Ma il fatto è che la lista dei canali su cui giochi—ognuno con la propria meccanica di gioco specifica, la propria ambientazione, angolazioni di telecamera e tutto il resto—riguarda tutti i tuoi traumi. Quindi devi stare attento, perché più si approfondisce il palinsesto televisivo, i canali, le meccaniche e i mini-giochi diventano sempre più cupi e collegati alla storia del personaggio."

Anche se ogni mini-gioco ha le sue meccaniche specifiche, tutte si basano su uno schema di controllo molto semplice usando i joystick di un controller.

"Controlli il gioco con i joystick. Ogni joystick corrisponde a una manopola: la manopola di accordatura per sintonizzare ogni canale, e l'altra è la manopola del volume. E poi ci sono 'channel up' e 'channel down' - solo quattro in totale. Questo è tutto quello che devi sapere sui comandi del gioco."

"Ci sono tantissime meccaniche di gioco con un set limitato di controlli. Stiamo basando l'intero game design su una lezione di Masahiro Sakurai dal suo canale YouTube, che parlava di un singolo pulsante e delle possibilità che possiamo esplorare con quel pulsante - ed è proprio questo il punto. Vogliamo includere un sacco di meccaniche di gioco - tipo 20 o 30 mini-giochi nel gioco completo - che utilizzano sempre lo stesso insieme di azioni: girare, girare e premere un pulsante."

Tuned In è previsto per il lancio su PC (tramite Steam) entro la fine dell'anno, 2026, e sarà il titolo di debutto di Vercors Studio, un team di veterani che ha lavorato su titoli come Gylt, RiME, Song of Nunu e Cyberpunk 2077, con David Canela (regista sia di Song of Nunu che di Gylt) alla guida del progetto, che nei prossimi giorni pubblicherà anche una demo con il primo episodio della storia. Ed è già un po' sconcertante pensare alle conseguenze che questo potrebbe avere, perché, come ci dice Sucasas, "faremo in modo che, anche nella demo Steam—che sarà gratuita per tutti—vedrete che ci sono otto possibili finali, e a seconda di come vi comportate nei mini-giochi e così via, Avrai finali diversi, e persino un ramo diverso."

"Quindi vogliamo che questo gioco abbia molti percorsi ramificati. Vogliamo che i percorsi ramificati abbiano senso - per esempio, vedrai certe scene, situazioni o personaggi, e in un ramo vedrai cose che non vedresti in un altro. E questa sarà una delle caratteristiche principali del gioco."

Se vuoi, ora puoi aggiungere Tuned In alla tua wishlist Steam tramite questo link e tenere d'occhio la demo, che uscirà molto presto. E non dimenticate di leggere l'intervista completa con Angel Luis Sucasas, dove parla anche del suo altro progetto videoludico, Toymaker: Threads of Joy, e del suo periodo in MercurySteam e Tequila Works.