Esclusivo: Yuji Horii "contempla" un remake Chrono Trigger

Durante lo scorso fine settimana c'è stata un po' di confusione intorno a ciò che Yuji Horii, padre dei JRPG e leggenda del settore, aveva effettivamente detto durante il suo panel al 25 Comicon Napoli. All'inizio sembrava che avesse menzionato la possibilità che un Chrono Trigger Remake fosse in fase di sviluppo, ma poi è stato smentito come un potenziale commento perso nella traduzione.

Tuttavia, Gamereactor si è occupato anche dell'evento in loco e abbiamo avuto il grande onore di parlare con Horii-san, come potete vedere nella video intervista qui sotto, in cui cita letteralmente sia le insistenti richieste dei fan che le vere intenzioni del creatore giapponese.

HQ

«Sì, lo è. È passato molto tempo. Sì, voglio fare qualcosa", dice Horii-san a Gamereactor quando gli viene chiesto dei festeggiamenti per il 30° anniversario del Chrono Trigger . "Attualmente, Dragon Quest ha visto i remake III, I-II [HD-2D]. Ricevo anche molte richieste per il remake di Chrono Trigger, e quindi sto iniziando a pensarci", ammette in seguito nel video.

Quindi il gioco è fatto, c'era del vero nella menzione del remake del classico SNES poiché, nella nostra intervista esclusiva, il creatore di Dragon Quest ha prima fatto riferimento alle opere HD-2D di grande successo già pubblicate da Square Enix per poi riconoscere l'interesse da parte della comunità e la sua considerazione personale.

Pensi che finalmente avremo il remake di Chrono Trigger che i fan stavano aspettando da prima ancora della tendenza HD-2D? Riproduci l'intervista completa per saperne di più su Dragon Quest o sulla scomparsa di Akira Toriyama.