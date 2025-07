ESL Counter-Strike tornerà a Katowice nel 2026

HQ

Quando l'ESL ha affermato che avrebbe ospitato il suo evento annuale polaccoIntel Extreme Masters a Cracovia in futuro, ponendo fine alla corsa di Katowice come città ospitante, molti hanno ipotizzato che ciò significasse la fine delle competizioniCounter-Strike che si recavano in città. Tuttavia, non sarà così.

L'ESL ha ora rivelato che ospiterà un torneo CS2 a Katowice nel 2026 e che accadrà anche al Spodek Arena. Non sappiamo cosa sarà questo torneo, quando si svolgerà, quante squadre saranno presenti, il formato che utilizzerà o anche perché andrà avanti, ma è stato annunciato e confermato, il che significa che il calendario CS2026 del 2026 sta diventando ancora più fitto.

Sei entusiasta di vedere Katowice di nuovo nel circuito?