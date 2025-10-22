ESL delinea i piani per la stagione competitiva 2028 Counter-Strike 2

HQ

Il 2025 non è ancora finito, ma l'organizzatore del torneo ESL guarda al futuro. La società ha presentato i suoi piani per la stagione 2028 diCounter-Strike 2 competizioni, con sei eventi già bloccati.

Non sappiamo ancora quale sarà ogni evento, ma le date certe per ogni torneo sono state confermate, il che significa che sappiamo quando aspettarci l'azione non l'anno prossimo, non l'anno dopo, ma l'anno dopo.

Calendario degli eventi ESL CS2028 2028:



ESL Event 1 - 26 gennaio - 6 febbraio



ESL Event 2 - 3-19 marzo



ESL Event 3 - 10-16 aprile



ESL Event 4 - 2-13 agosto



ESL Event 5 - 16 settembre - 1 ottobre



ESL Event 6 - 23-29 ottobre



È ragionevole supporre che almeno un paio di questi tornei siano ESL Pro League eventi e che il resto siano Intel Extreme Masters eventi. Per quanto riguarda quale, tipicamente ESL interrompe i suoi procedimenti alternando questi tornei, quindi forse dovremmo aspettarci il tipico polacco IEM come ESL Event 1, un Pro League a seguire, e poi un IEM, tutto prima della pausa estiva e poi un altro IEM, il secondo Pro League della stagione, prima di un ultimo IEM.

Inoltre, possiamo in qualche modo dedurre che l'enorme divario estivo significa che il Esports World Cup è previsto anche per il 2028, poiché di solito gli organizzatori di eSport evitano questo enorme festival sapendo quanta attenzione e trazione attira.

