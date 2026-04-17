ESL FACEIT Group inizierà a trasmettere i suoi tornei in streaming su Kick

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Considerando quanto Kick sia cresciuta come piattaforma di livestreaming, queste ultime notizie dal gruppo ESL FACEIT sono forse meno sorprendenti. In un comunicato stampa, è stato confermato che i futuri tornei, eventi e trasmissioni EFG saranno trasmessi in diretta su Kick, con l'intenzione che l'impegno su questa piattaforma permetta all'organizzatore di raggiungere fan più giovani.

EFG ha notato che Kick è una location dove "i pubblici più giovani, nativi digitali, sono più attivi" e, accogliendo Kick come parte della sua distribuzione esistente (il che significa che YouTube e Twitch saranno ancora supportati), dovrebbe rendere i suoi contenuti "più accessibili che mai."

Parlando di questa mossa, Steve Ford, SVP di pubblicità e distribuzione di EFG, ha dichiarato quanto segue: "Il nostro obiettivo è sempre stato portare gli esports ai fan, ovunque si trovino. Collaborando con KICK, non stiamo semplicemente aggiungendo un nuovo stream; stiamo entrando in una collaborazione a lungo termine volta ad espandere la presenza globale di Counter-Strike e Dota 2 coinvolgendo nuovi e incrementali pubblici."

L'unica ulteriore avvertenza di questa notizia è che Kick sarà ora la destinazione esclusiva per la trasmissione della ESL Challenger League, il che significa che dovrai recare la piattaforma di streaming se vuoi guardare le partite di seconda divisione Counter-Strike 2.