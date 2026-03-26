ESL One Birmingham: Here è il tabellone confermato dei Playoff

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Sono stati giorni intensi a Birmingham mentre il torneo ESL One Birmingham per Dota 2 è ancora in corso. Dopo il calcio d'inizio di domenica, la fase a gironi dell'evento si è conclusa, il che significa che rimangono solo otto squadre, ognuna delle quali è stata inserita in un tabellone dei Playoff che inizierà questo pomeriggio.

Al momento, le semifinali del Upper Bracket e il Lower Bracket Round 1 sono state classificate come teste di serie e, per quanto riguarda quale squadra sia stata posizionata dove, potete vedere queste informazioni qui sotto.

Semifinali del Upper Bracket (26 marzo):



Team Yandex vs. Team Spirit alle 12:00 GMT/13:00 CET



Aurora Gaming vs. Tundra Esports alle 15:30 GMT/16:30 CET



I vincitori di queste partite accedono alla finale del Upper Bracket, dove è previsto il primo posto nella Grand Final. I perdenti cadranno nel tabellone eliminatorio dove combatteranno per evitare di essere messi KO. A tal fine, le partite di questo lato del torneo sono le seguenti:

Primo turno del Lower Bracket (27 marzo):



Mouz vs. Xtreme Gaming alle 12:00 GMT/13:00 CET



Team Falcons vs. Parivision alle 15:30 GMT/16:30 CET



Ancora una volta, il Lower Bracket è un bracket dell'ultima possibilità, il che significa che i perdenti sono eliminati definitivamente. La finale si terrà domenica 29 marzo, con il vincitore che porterà a casa 250.000 dollari in premio.