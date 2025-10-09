ESL Pro League Stagione 22: ecco le otto squadre partecipanti e il tabellone dei playoff

HQ

La 22a stagione del ESL Pro League volge al termine questo fine settimana. Il torneo, che si tiene in Svezia nell'ambito del DreamHack, ha portato nel paese 22 delle migliori squadre di tutto il mondo, ma ora ne rimangono solo otto.

La fase a gironi si è conclusa e ora sappiamo quali sono le otto squadre che sono arrivate ai playoff e allo stesso modo come queste otto squadre sono state inserite nel tabellone. Prima di arrivare a questo, vale la pena sapere che i quarti di finale si svolgeranno domani, 10 ottobre, le semifinali sabato 11 ottobre e la finalissima domenica 12 ottobre. Inoltre, il tabellone sottostante è organizzato in modo tale che le prime quattro squadre si trovino sullo stesso lato del tabellone e le ultime quattro allo stesso modo, ovvero FaZe Clan, ad esempio, possano incontrarsi solo Natus Vincere nella finalissima.



Spirito di squadra contro Faze Clan



Furia contro il Team Vitality



Mouz contro Natus Vincere



3DMax contro il Team Falcons



Con il vincitore che torna a casa con $ 100.000, chi pensi che ne uscirà vincitore?