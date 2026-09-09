ESL Pro League Stagione 24: Here sono tutte le 16 squadre confermate
Il torneo Counter-Strike 2 si terrà dal 3 ottobre.
In generale, con l'avvicinarsi dell'autunno, la stagione competitiva Counter-Strike 2 inizia a rallentare, con meno eventi importanti che si svolgono mensilmente. Ci sono ancora grandi tornei a cui guardare avanti, ma a differenza della primavera e dell'estate, dove ogni settimana si svolge quasi un evento massiccio, in questa stagione troviamo più tornei di sparring.
A tal fine, uno dei prossimi grandi eventi sarà la ESL Pro League Stagione 24, che porterà 16 squadre qualificate in Polonia per sfidarsi allo Spodek Arena di Katowice nel tentativo di assicurarsi una fetta di una torta da 1 milione di dollari.
Il torneo si prevede di svolgersi dal 3 all'11 ottobre e, con questa data a meno di un mese di distanza, conosciamo già le 16 squadre confermate partecipanti, ognuna delle quali parteciperà alla fase a gironi. Per quanto riguarda chi sono queste squadre, potete vedere queste informazioni qui sotto.
Tutte le squadre della stagione 24 della ESL Pro League:
- Spirito di squadra
- Team Falcons
- Mouz
- Squadra 9z
- Team Vitality
- Natus Vincere
- Eredità
- Furia
- BetBoom Team
- Aurora Gaming
- G2 Esports
- Parivision
- Squadra 1w
- M80
- ShindeN
- Tyloo