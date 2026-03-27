ESL Pro Tour offrirà più di 11.450.000 dollari di premi nel 2027

HQ

Il gruppo ESL FACEIT ha annunciato grandi piani per supportare e migliorare l'ESL Pro Tour nel 2027. Come parte di un lungo post sul blog, l'organizzatore del torneo ha dichiarato che nel prossimo anno solare saranno offerti fino a 11.450.000 dollari in premi e che l'azione competitiva sarà meglio supportata dalla promessa di playoff a otto squadre per tutti gli eventi.

Inoltre, c'è un riferimento diretto al fatto che tutti i tornei si concluderanno con un palco davanti a un pubblico dal vivo e, sebbene l'IEM Cracovia sarà il primo grande evento dell'anno, l'azione si svolgerà in almeno tre nuove città nel mondo entro la fine del 2027. Non si fa alcun riferimento alle città che vengono osservate.

Allo stesso modo, sono state apportate alcune modifiche al calendario 2027, poiché sono state date precise per l'IEM Cracovia e i tornei ESL Pro League si svolgeranno in modo leggermente diverso nel tentativo di ridurre l'impronta di carbonio dell'evento. A tal fine, puoi vedere il nuovo calendario 2027 qui sotto.