"ESO è qui per restare, e il nostro team è dedicato al futuro di questo gioco", afferma il direttore del gioco di Elder Scrolls Online

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The Elder Scrolls Online non andrà da nessuna parte, ma non andrà avanti rapidamente nemmeno con gli aggiornamenti. Dopo che il recente ciclo di licenziamenti di Microsoft avrebbe distrutto il team che lavorava all'MMO presso Zenimax Online Studios, sono emerse molte domande sul futuro di ESO. In un nuovo post della community, il direttore del gioco Nick Giacomini ha detto che il gioco è qui per restare, ma vedremo alcuni cambiamenti su come arriveranno i futuri aggiornamenti.

"Ultimamente abbiamo attraversato diversi cambiamenti organizzativi e le partenze di compagni che hanno contribuito a formare The Elder Scrolls Online. Siamo profondamente grati per tutto ciò che hanno contribuito al gioco e alla comunità che abbiamo costruito insieme," ha scritto Giacomini. "Allo stesso tempo, abbiamo visto molte domande su cosa significhino questi cambiamenti per ESO. Quindi lasciatemi essere chiaro: ESO è qui per restare, e il nostro team è dedicato al futuro di questo gioco. Il nostro focus non è cambiato. Continua a crescere The Elder Scrolls Online e a costruire sul mondo che milioni di giocatori chiamano casa."

Giacomini ha spiegato che se ZOS cercasse di continuare a raggiungere i vecchi obiettivi con il nuovo abbonamento, non sarebbe in grado di offrire la qualità che i giocatori si aspettano da ESO. Pertanto, alcune funzionalità e aggiornamenti importanti si stanno avvicinando al 2027. L'aggiornamento 52, le nuove Prove e il rinnovo di Classe e Combattimento saranno posticipati al prossimo anno.

L'aggiornamento 51 arriverà ancora quest'anno e sarà lanciato una settimana più tardi del previsto, il 28 settembre. Tutto il resto annunciato per la prima stagione si svolge comunque come previsto. Anche la seconda stagione offrirà altri contenuti da ottobre. The Elder Scrolls Online continuerà, come detto, ma è chiaro che i licenziamenti hanno avuto un impatto significativo sulla squadra che lavora al gioco.