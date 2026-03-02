D&D è un gioco fantastico, ma per giocarci nella vita reale ti servono amici per organizzare un gruppo, un DM che ti assista a tutte le tue marachelle e un'incredibile capacità di organizzare ore di gioco tra vite frenetiche. Questo può essere complicato, ed è per questo che negli ultimi anni abbiamo visto i videogiochi che portano l'esperienza di D&D davvero in crescita. Baldur's Gate III ci offre l'esperienza di una campagna ampia, mentre Esoteric Ebb dello sviluppatore solista Christoffer Bodegård opta per un one-shot pieno di RP e profondamente coinvolgente.

Dopo essere stati gettati senza tanti complimenti nel fiume Tolstad la notte del nostro arrivo, noi (come Ragn o Il Chierico) ci svegliiamo in una misteriosa casa di lich, dove ci ritroviamo ad aver dimenticato la maggior parte dei nostri incantesimi, parte del nostro passato, e ora caricati di una missione teoricamente semplice di indagare su una sala da tè esplosa. Come ci si aspetterebbe da qualsiasi one-shot di D&D, questo si svela rapidamente in una cospirazione che coinvolge l'intera città.

Esoteric Ebb utilizza le basi di D&D per gran parte delle sue meccaniche e del gameplay. Userai un D20 per la maggior parte delle tue azioni nel gioco, gli incantesimi che raccoglierai sono per lo più gli stessi che sono nel TTRPG, e tirerai l'iniziativa ogni volta che entri in combattimento. Tuttavia, per permettere al sistema di Esoteric Ebb di scorrere come vuole Bodegård (e forse per evitare che Hasbro gli faccia un colpo legale), il gioco si prende anche molte libertà. Probabilmente l'hai visto descritto come in parte D&D, in parte Disco Elysium, e anche se ci sono altri giochi che mi sono venuti in mente durante la mia serie di Esoteric Ebb, l'etichetta D&Disco Elysium è una che rimane abbastanza bene.

Come ci si aspetterebbe in qualsiasi mondo fantasy da tavolo, l'ambientazione di Esoteric Ebb è piena di nani, umani, goblin, halfling, qualche orco strano, oltre ad altre creature fantasy che incontrerai nella ricerca del colpevole dell'esplosione della sala da tè. Ciò che impressiona davvero è il livello di dettaglio messo nel rendere questo affascinante mondo una terra fantasy a sé. Deve esserci stata la tentazione di creare un mondo fantasy generico. Uno sfondo che non esploreremo mai, dato che possiamo avventurarci solo attraverso la piccola ma dettagliata cittadina di Tolstad e le pericolose profondità della Città Sottostante. Quella tentazione viene messa da parte, e finirai per passare ore a leggere i dialoghi che spiegano il mondo di Bodegård. Tutto viene affrontato in modo piuttosto naturale, senza mai appesantirti con troppa esposizione, ma invitandoti invece a scavare nei secoli di storia che fanno sembrare il mondo vissuto, mostrando il contesto più ampio dietro i temi e le idee politiche presentate dalla storia.

Alla base, Esoteric Ebb è un atto di equilibrio. Come in ogni sessione di D&D, può essere caotica, divertente, una fantasia completamente scatenata. Può anche essere profondo, interessante e oscuro. Mentre alziamo il sipario sull'esplosione della sala da tè e scopriamo che la storia non è così stravagante come sembra all'inizio, la narrazione fa un lavoro brillante nel non far sì che tu non sperimenti alcun colpo di frusta dovuto ai cambiamenti di tono che vanno e vanno. Alcuni dei primi dialoghi cadono un po' troppo nello spettro dei quirk chungus, almeno per i miei gusti. C'è un po' troppo caos = divertente in quei primi momenti, ma considerando quanti dialoghi e testi ci sono in questo ampio RPG, è difficile dire che sia altro che una piccola pignoleria.

Esoteric Ebb è un gioco ingannevolmente grande. Puoi girare tutta la mappa in pochi minuti, ma con il passare di ogni giorno di gioco, nuovi segreti, personaggi e missioni ti si rivelano. Hai una pressione di tempo prestabilita, dato che hai solo pochi giorni per risolvere il mistero della sala da tè prima che arrivi il giorno delle elezioni. Il tempo avanza solo attraverso i dialoghi, il che significa che puoi esplorare quanto vuoi, ma è improbabile che tu possa parlare con tutti e imparare tutto, specialmente al primo intento. È proprio questo che rende Esoteric Ebb così coinvolgente. Sai che non puoi fare tutto, quindi ti resta il compito di scegliere cosa fare ora e cosa risparmiare per un'altra partita.

Bodegård stima che normalmente ci vogliano circa 25 ore per completare il gioco, ma ammette che può volerci un'ora se sai quello che stai facendo. La nostra corsa è durata circa 12 ore, ed è difficile immaginare dove si possano mettere quelle ore extra, considerando il limite di tempo già menzionato. La storia principale di Esoteric Ebb potrebbe non richiedere più di qualche serata, ma la chiave per farti tornare per ore infinite è la sua rigiocabilità. L'agenzia del giocatore offerta con le build dei personaggi, le inclinazioni politiche, le soluzioni alle missioni, significa che tu pensi sempre ad altre opzioni da prendere. Ho scelto un Chierico carismatico e intelligente nella mia prima partita, ma stavo già teoricamente creando un personaggio giocante forte e più saggio per la prossima partita. Racchiude brillantemente quel bug che crea dipendenza da D&D nel farti pensare già alla tua prossima campagna proprio mentre stai affrontando quella attuale.

Ci sono alcune lamentele con Esoteric Ebb, anche se esiterei a dire che qualcuno di questi sia davvero importante. Il mondo è bellissimo, con uno stile artistico e una compattezza che trasuda un'atmosfera accogliente e accogliente. Alcuni sentieri non sono eccezionali in quel mondo, però, e a volte mi sono ritrovato bloccato su strani pezzi che sembravano una strada o un sentiero aperto. Ci sono anche alcuni piccoli bug persistenti, che a volte hanno richiesto un riavvio, come quella in cui sono riuscito a convincere un grifone a spostarmi, solo per poi rimettersi a sedere appena ho uscito dal dialogo. Alcuni di questi sembrano anche impedirmi di ottenere obiettivi su Steam, quindi se sei un collezionista di medaglie d'oro potresti voler tenerli d'occhio. Il mio pensiero persistente su Esoteric Ebb, mentre rifletto sul meraviglioso, compatto e profondo RPG che è, è che ho trovato il Chierico - il nostro protagonista - un po' sbilanciato a volte.

Come ho detto, Esoteric Ebb è un atto di equilibrio, ma forse dove fallisce di più nel girare i piatti è con il Chierico, o Ragn, come è il suo vero nome. A volte è pura tabula rasa, un personaggio in cui possiamo immergerci e con cui giocare. Poi, più avanti nel gioco, otteniamo più dettagli su di lui, la sua famiglia e il suo passato, e sembra un po' che Esoteric Ebb stia cercando di avere la botte piena e la botte piena. C'è una visione chiara di chi sia questo Ragn, eppure, a differenza di altri protagonisti RPG con personaggi definiti come il Comandante Shepard o Andreas Mahler, l'anonimato casco di Ragn lo rende un po' immemorabile, come se dovesse essere come un Tav o un Durge, eppure non lo è.

Ho comunque amato giocare come Il Chierico e sfondare Tolstad con il mio goblin preferito ben vestito al mio fianco. Esoteric Ebb è semplicemente un adorabile RPG che mette l'agenzia dei giocatori al centro della situazione. Il suo mondo è fantasticamente immersivo, profondo e ti invita a restare un po' con una grafica affascinante, personaggi e una lore così dettagliati che accetterei volentieri un altro o due giochi ambientati in questo mondo. Se vuoi tirare qualche dado, combattere qualche scheletro e provare a flirtare con ogni creatura che batte un cuore, allora ti divertirai un mondo con Esoteric Ebb. Il piacere di un giocatore da tavolo.