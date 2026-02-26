Esoteric Ebb rivela la data di uscita, e uscirà la prossima settimana

HQ

Il prossimo e elegante CRPG Esoteric Ebb, che mescola Disco Elysium e Baldur's Gate III in un insieme caotico che ti permette di fare praticamente qualsiasi cosa come se stessi giocando a un gioco da tavolo, ha finalmente rivelato la sua data di uscita. E davvero non dovremo aspettare molto prima che questo gioco venga rilasciato.

Esoteric Ebb lancia il 3 marzo, il che significa che uscirà martedì prossimo. In un lungo post su Steam, lo sviluppatore solista Christoffer Bodegård ha spiegato quanto sia grande il gioco, con 21 missioni secondarie oltre alle missioni principali che verranno tracciate nel tuo diario, e ben 40 compiti che non verranno tracciati e rimangono segreti. Con la quest principale inclusa, Bodegård stima che ci vorranno circa 25 ore per una partita media, e fino a 50 per una run più completa. Apparentemente puoi anche completare il gioco in circa un'ora se sai esattamente cosa fare e ottieni dei tiri di dado estremamente fortunati. Quindi, un'esperienza piuttosto varia.

Se vuoi prendere un vantaggio, puoi provare il tuo primo giorno di gioco come parte della demo Steam Next Fest, che ti permette di trasferire il tuo salvataggio al lancio del gioco completo. Guarda la foto qui sotto per gli orari esatti di lancio nella tua regione.