Espansione e omicidio sono nel menu nella seconda stagione di The Gentlemen

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Settembre 2026 promette di essere davvero eccezionale per gli appassionati di crime drama e gangster inventati da Guy Ritchie, dato che possiamo aspettarci che MobLand ti divorchi il programma a partire dalla fine del mese, e The Gentlemen che lo dia il via all'inizio del mese.

Parlando di The Gentlemen, ora Netflix ha condiviso il primo trailer completo del ritorno della serie drammatica per la seconda stagione, con questo assaggio che spiega che il tema del prossimo giro di episodi è l'espansione. Eddie di Theo James e Susie di Kaya Scodelario vogliono far crescere il loro impero, ma questo sforzo sembra avere il prezzo di separarsi dai partner di lunga data e di mettersi in alleanza con nuovi alleati pericolosi e imprevedibili. Inutile dire che aspettatevi tanto sangue, violenza e omicidi.

A differenza di MobLand, The Gentlemen arriverà in un unico lotto completo di episodi al momento della sua prima uscita, il che significa che il 3 settembre non dovrai aspettare per vedere come si conclude la stagione, potrai semplicemente guardarla in una sola volta.

E per assaggiare ciò che ci aspetta, puoi vedere qui sotto il nuovo trailer della serie.