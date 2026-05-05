Esplode una fabbrica di fuochi d'artificio cinesi, uccidendo 26 persone

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La regione cinese dello Hunan è stata sconvolta da una recente esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio che ha già causato un alto bilancio di vittime, con decine di persone ferite e ferite a causa dell'incidente.

Come riportato dalla BBC News, l'impianto dei fuochi d'artificio Huasheng nella zona è esploso, causando la morte di 26 persone e il ferimento di altre 61 persone, senza ancora essere determinata la causa esatta dell'esplosione.

I media statali cinesi hanno dichiarato che le autorità stanno attualmente indagando su quanto accaduto, mentre oltre 1.500 soccorritori hanno aiutato a evacuare chiunque si trovasse entro 1,9 miglia dall'esplosione. Sebbene ci saranno altre notizie da questo episodio, si dice che le operazioni di soccorso siano già concluse e che sette persone siano state liberate da sotto i detriti intrappolati.

Anche se questo può sembrare un colpo di scena sorprendente, questo tipo di episodi è piuttosto comune in Cina, con una recente esplosione nella provincia di Hubei del paese che ha ucciso 12 persone a febbraio.