Esplosione alla stazione di servizio di Roma provoca almeno 45 feriti

Le ultime notizie sull'Italia . Una violenta esplosione ha scosso una stazione di servizio nella zona est di Roma, ferendo decine di persone. Almeno 45 feriti, tra cui 12 agenti di polizia e 6 vigili del fuoco, hanno riferito le autorità italiane.

"Prego per le persone coinvolte nell'esplosione di una stazione di servizio, avvenuta questa mattina nel quartiere Prenestino Labicano, nel cuore della mia Diocesi. Continuo a seguire con preoccupazione gli sviluppi di questo tragico incidente", scriveva Papa Leone XIV su X.

I rapporti locali suggeriscono che un camion ha colpito un oleodotto durante le operazioni di rifornimento, provocando una perdita e la successiva esplosione. Le immagini mostrano il sito quasi completamente distrutto, ma non conosciamo ancora l'entità dei danni. Come sempre, restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.