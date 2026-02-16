Esplosione di fuochi d'artificio uccide almeno 8 persone nella Cina orientale
L'incidente avviene la vigilia di Capodanno Lunare, la notte con più fuochi d'artificio.
Almeno otto persone sono morte e altre due sono rimaste ferite quando i fuochi d'artificio sono esplose vicino a un negozio nella contea di Donghai, nella Cina orientale, domenica pomeriggio, il giorno prima del Capodanno Lunare. Le autorità locali hanno riferito che l'esplosione è stata scatenata quando qualcuno ha acceso fuochi d'artificio in modo improprio vicino al negozio.
I due feriti, che hanno subito lievi ustioni, hanno ricevuto cure mediche, mentre i sospetti colpevoli sono stati detenuti e è stata avviata un'indagine dal Ministero della Gestione delle Emergenze per determinare le esatte circostanze dell'incidente.
In una dichiarazione, il ministero ha chiesto una supervisione più rigorosa su tutte le fasi della produzione, trasporto, vendita e utilizzo dei fuochi d'artificio, e ha esortato le autorità locali a imparare "lezioni profonde" per prevenire incidenti simili. I fuochi d'artificio sono tradizionalmente usati la vigilia di Capodanno Lunare per dire addio all'anno vecchio e allontanare gli spiriti maligni.
Negli ultimi anni si sono registrate regolamentazioni più severe dei fuochi d'artificio a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza e all'inquinamento. Incidenti simili includono un'esplosione nel giugno 2025 in una fabbrica dell'Hunan che ha ucciso 9 persone e ne ha ferite 26, e un'esplosione nel dicembre 2024 a Kaifeng, Henan, che ha lasciato 3 morti e 2 feriti...