Esplosione di fuochi d'artificio uccide almeno 8 persone nella Cina orientale

Almeno otto persone sono morte e altre due sono rimaste ferite quando i fuochi d'artificio sono esplose vicino a un negozio nella contea di Donghai, nella Cina orientale, domenica pomeriggio, il giorno prima del Capodanno Lunare. Le autorità locali hanno riferito che l'esplosione è stata scatenata quando qualcuno ha acceso fuochi d'artificio in modo improprio vicino al negozio.

I due feriti, che hanno subito lievi ustioni, hanno ricevuto cure mediche, mentre i sospetti colpevoli sono stati detenuti e è stata avviata un'indagine dal Ministero della Gestione delle Emergenze per determinare le esatte circostanze dell'incidente.

Capodanno Lunare: Fuochi d'artificio (concetto) // Shutterstock

In una dichiarazione, il ministero ha chiesto una supervisione più rigorosa su tutte le fasi della produzione, trasporto, vendita e utilizzo dei fuochi d'artificio, e ha esortato le autorità locali a imparare "lezioni profonde" per prevenire incidenti simili. I fuochi d'artificio sono tradizionalmente usati la vigilia di Capodanno Lunare per dire addio all'anno vecchio e allontanare gli spiriti maligni.

Negli ultimi anni si sono registrate regolamentazioni più severe dei fuochi d'artificio a causa di preoccupazioni legate alla sicurezza e all'inquinamento. Incidenti simili includono un'esplosione nel giugno 2025 in una fabbrica dell'Hunan che ha ucciso 9 persone e ne ha ferite 26, e un'esplosione nel dicembre 2024 a Kaifeng, Henan, che ha lasciato 3 morti e 2 feriti...