Esports Awards 2025: Ecco le categorie e i vincitori
Si è svolta la cerimonia annuale di premiazione che ha celebrato i migliori dei migliori nel settore competitivo.
I Esports Awards annuali sono passati e scomparsi. La cerimonia che mira a celebrare i migliori nel mondo del gaming competitivo è stata ospitata e si è tenuta, e ora abbiamo una lista di vincitori e premiati di cui riferire. Quindi, per semplificare le cose, basta guardare qui sotto tutte le rispettive categorie e i vari vincitori.
Ecco tutti i vincitori degli Esports Awards 2025:
- Gioco Esports dell'Anno - League of Legends
- Gioco Mobile Esports dell'Anno - PUBG Mobile
- Personalità degli Esports dell'Anno - Animesh "Thug" Agarwal
- Streamer dell'Anno - iShowSpeed
- Gruppo di Contenuti Esports dell'Anno - S8UL
- Creatore di contenuti Esports dell'Anno - Jynxzi
- Giocata Esports dell'Anno - Choi "Doran" Hyeon-joon
- Partner Commerciale Esports dell'Anno - Intel
- Editore di Esports dell'Anno - Riot Games
- Premio Scelta del Panel - Sebastian "SebTheFloorManager" Leathlean
- Piattaforma di supporto Esports dell'Anno - Liquipedia
- Campagna Creativa dell'Anno Esports - Campagna per il 25° Anniversario di Team Liquid
- Giocatore Innovativo dell'Anno negli Esports - Mason "Mercules" Ramsey
- Giocatore PC dell'Anno negli Esports - Mathieu "ZywOo" Herbaut
- Giocatore Controller Esports dell'Anno - Zeng "Xiao Hai" Zhuojun
- Allenatore Esports dell'Anno - Kim "Kim" Jung-su
- Commentatore Esports Play by Play dell'Anno - Clayton "CaptainFlowers" Raines
- Colori EBooks Caster dell'Anno - Andrew "Vedius" Day
- Conduttrice Esports dell'Anno - Laure Valee
- Analista Esports dell'Anno - Mimi "aEvilcat" Wemcrantz
- Squadra Esports dell'Anno - Team Vitality Counter-Strike 2
- Organizzazioni Esports dell'Anno - Team Falcons
- Carriera negli Esports, Classe 2025 - Johan "N0tail" Sundstein, Peter "Dupreeh" Rasmussen, Matthew "FormaL" Piper, Steve Arhancet di Team Liquid, Tom e Tony Cannon, e Nick "Tasteless" Plott e Dan "Artosis" Stemkoski