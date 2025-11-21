Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports

Esports Awards 2025: Ecco le categorie e i vincitori

Si è svolta la cerimonia annuale di premiazione che ha celebrato i migliori dei migliori nel settore competitivo.

HQ

I Esports Awards annuali sono passati e scomparsi. La cerimonia che mira a celebrare i migliori nel mondo del gaming competitivo è stata ospitata e si è tenuta, e ora abbiamo una lista di vincitori e premiati di cui riferire. Quindi, per semplificare le cose, basta guardare qui sotto tutte le rispettive categorie e i vari vincitori.

Ecco tutti i vincitori degli Esports Awards 2025:


  • Gioco Esports dell'Anno - League of Legends

  • Gioco Mobile Esports dell'Anno - PUBG Mobile

  • Personalità degli Esports dell'Anno - Animesh "Thug" Agarwal

  • Streamer dell'Anno - iShowSpeed

  • Gruppo di Contenuti Esports dell'Anno - S8UL

  • Creatore di contenuti Esports dell'Anno - Jynxzi

  • Giocata Esports dell'Anno - Choi "Doran" Hyeon-joon

  • Partner Commerciale Esports dell'Anno - Intel

  • Editore di Esports dell'Anno - Riot Games

  • Premio Scelta del Panel - Sebastian "SebTheFloorManager" Leathlean

  • Piattaforma di supporto Esports dell'Anno - Liquipedia

  • Campagna Creativa dell'Anno Esports - Campagna per il 25° Anniversario di Team Liquid

  • Giocatore Innovativo dell'Anno negli Esports - Mason "Mercules" Ramsey

  • Giocatore PC dell'Anno negli Esports - Mathieu "ZywOo" Herbaut

  • Giocatore Controller Esports dell'Anno - Zeng "Xiao Hai" Zhuojun

  • Allenatore Esports dell'Anno - Kim "Kim" Jung-su

  • Commentatore Esports Play by Play dell'Anno - Clayton "CaptainFlowers" Raines

  • Colori EBooks Caster dell'Anno - Andrew "Vedius" Day

  • Conduttrice Esports dell'Anno - Laure Valee

  • Analista Esports dell'Anno - Mimi "aEvilcat" Wemcrantz

  • Squadra Esports dell'Anno - Team Vitality Counter-Strike 2

  • Organizzazioni Esports dell'Anno - Team Falcons

  • Carriera negli Esports, Classe 2025 - Johan "N0tail" Sundstein, Peter "Dupreeh" Rasmussen, Matthew "FormaL" Piper, Steve Arhancet di Team Liquid, Tom e Tony Cannon, e Nick "Tasteless" Plott e Dan "Artosis" Stemkoski

Esports Awards 2025: Ecco le categorie e i vincitori


Caricamento del prossimo contenuto