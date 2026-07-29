Esports Nations Cup 2026: 20 paesi hanno ottenuto la "rappresentanza garantita" per il torneo Apex Legends

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Sebbene l'obiettivo della Esports Nations Cup sia garantire che quante più regioni possibile abbiano l'opportunità di inviare una squadra a rappresentarle al festival saudita di novembre, l'ENC più ampio vuole comunque assicurarsi che i migliori paesi per ogni rispettivo gioco siano presenti, motivo per cui ogni evento ha invitato direttamente paesi e nazioni.

A tal fine, ora sono state decise le regioni di "rappresentanza garantita" per il torneo Apex Legends, con 20 paesi selezionati in base ai totali individuali dei punti del Campionato Anno 6 della Global Series Apex Legends, tutti sommati fino ai Playoff Split 1 che si sono svolti recentemente alla Coppa del Mondo di Esports a Parigi.

A tal fine, le 20 nazioni includono molte regioni europee, nordamericane e asiatiche, con i seguenti paesi che invieranno una squadra al torneo.



USA



Giappone



Cina



Australia



Gran Bretagna



Messico



Taipei Cinese



Canada



Thailandia



Indonesia



Corea



Polonia



Argentina



Francia



Portogallo



Germania



Finlandia



Svezia



Austria



Spagna



Non ci sono ancora roster confermati per nessuna di queste nazioni, e allo stesso modo saranno affiancate da una lista di paesi qualificati, 18 in totale, che saranno determinati alla fine delle partite di qualificazione. Ci viene detto che la regione EMEA avrà nove posti, le Americhe sei e APAC South gli ultimi tre. Saranno poi assegnati due posti aggiuntivi alle squadre Wildcard (ovvero la regione ospitante e anche un paese di solidarietà).

La Esports Nations Cup si svolgerà dal 2 al 29 novembre.