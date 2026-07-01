Esports Nations Cup 2026: Ecco le 16 nazioni e giocatori invitati Fatal Fury: City of the Wolves

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Se hai seguito la nostra copertura della Esports Nations Cup fino a questo momento, saprai che le notizie relative a ogni partita presentata all'evento principale in Arabia Saudita di novembre sono trasmesse allo stesso modo. Per cominciare, le squadre invitate a un evento vengono condivise, che di solito rappresentano metà degli slot per quell'evento, e poi le altre squadre qualificate dopo che le qualificazioni si svolgono durante tutta l'estate.

Tenendo questo in mente, ora sono state condivise le informazioni sulle squadre invitate per l'evento Fatal Fury: City of the Wolves, con 16 delle 32 nazioni e giocatori già impegnati. Gli altri 16 posti saranno determinati nelle prossime settimane, con 13 posti disponibili e uno assegnato ciascuno al Nord America, America Centrale, America Latina al Nord, America Latina Sud, Europa Occidentale, Europa orientale, Medio Oriente, Nord Africa, Africa subsahariana, Oceania, Asia orientale, Asia meridionale e Sud-est asiatico, con tre posti wildcard assegnati per colmare il vuoto rimanente. Ci sarà un invito speciale, uno slot per la regione ospitante e uno per la solidarietà.

Per quanto riguarda le nazioni e i giocatori confermati, potete vedere queste informazioni qui sotto.