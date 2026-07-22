Esports Nations Cup 2026: I 12 paesi invitati sono stati rivelati per l'evento Honor of Kings

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La Esports Foundation sta organizzando una serie di qualificazioni in tutto il mondo per determinare le varie nazioni che si sono qualificate per i rispettivi tornei presenti all'Esports Nations Cup di novembre. Sebbene molte di queste qualificazioni siano in corso o già completate, diverse devono ancora svolgersi, incluso il torneo Honor of Kings.

Quello che sappiamo è che metà dei posti all'evento di novembre sono stati occupati da team direttamente invitati. Queste squadre hanno ricevuto questo onore grazie al loro punteggio di classifica nella Esports Nations Cup, con i paesi invitati e i rispettivi roster che sono i seguenti.



Malesia - Siang, MusangKing, ZhiHong, JR, Weipit, Xuan



Cina - Xin, XiaoXue, TingYue, jHao, WuYan, YiNuo



Filippine - Chammy1, Juschie, Tatsurii, Daniii, Chazz, Azar, NA



Brazil - Freaks, Abh, 0Ne, Lefy, Vilao1, Dani, ySacer



Corea - KYoung9, HAKU, Illusion, SIRI, Fey



Indonesia - Senko, Enyx, Bal, Nev, SRD, Zaan



Italia - TGold, Nighty, Luxi, Raiiku, KoZy, Sam, Higan



Francia - Clue, Nabil, Wawa, Inua, Benji, P1ggy, Budei



Germania - Vann, Hailang, 3005, Another, HengeZ, Jasch, Lianorn



Cambogia - Chigiri, Shimo, Stark1ng, Yhwach, BOYMOND, Kingkriz, SuGi



Hong Kong - Myosotis, Snow, L, Zaiz, Lived, GGbond, Fable



Thailandia - Yuseong, Valdus, Bandsjaaa, VVV, TAOZ, Syndicate



Gli altri 12 posti vedranno squadre qualificarsi da una vasta gamma di regioni, tra cui Nord America e America Latina Nord, America Latina Sud, Europa occidentale, Europa orientale, Medio Oriente, Africa, Asia centrale e orientale, Sud-est asiatico e Oceania e Asia meridionale, con due posti finali destinati alla squadra Wildcard della regione ospitante dell'Arabia Saudita e della nazione solidaria. che deve ancora essere deciso.