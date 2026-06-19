Esports Nations Cup 2026: I 16 paesi e roster invitati sono stati confermati

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Sebbene gran parte dell'attenzione sia attualmente rivolta alla Coppa del Mondo di Esports, poiché il grande festival vorrà conquistare Parigi per luglio e agosto, più avanti nel 2026 si terrà anche la prima edizione della Esports Nations Cup. Questo sarà un evento paese contro paese, dove vedremo l'azione dei club messa in secondo piano per vedere le nazioni sfidarsi in una moltitudine di tornei di videogiochi durante novembre.

Uno di questi titoli che sarà presente è League of Legends, e già la Esports Foundation sta anticipando l'azione confermando 16 delle 32 nazioni (e i rispettivi roster) che saranno presenti all'evento tramite invito diretto. Le altre 16 nazioni saranno determinate tramite qualificazioni online nei prossimi mesi.

Con le League of Legends ENC Finals che si svolgono dal 21 al 29 novembre, puoi vedere qui sotto le 16 squadre invitate e i loro roster.