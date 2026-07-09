Esports Nations Cup 2026: I 16 paesi invitati sono stati confermati per l'evento PUBG Mobile

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La Coppa del Mondo di Esports potrebbe essere ora in pieno svolgimento, ma ciò non cambia il fatto che anche la Fondazione Esports sta lavorando duramente organizzando qualificazioni ed eventi online per determinare le numerose nazioni e giocatori che saranno rappresentati all'Esports Nations Cup a novembre.

A tal fine, ora l'organizzatore del festival ha condiviso l'intera lista delle nazioni confermate che sono state direttamente invitate a partecipare al suo torneo PUBG Mobile. In totale, saranno presenti 32 squadre, ma 16 di queste squadre saranno determinate tramite eventi di qualificazione o slot Wildcard, mentre le altre 16 riceveranno inviti diretti, con queste 16 nazioni già conosciute.

12 nazioni hanno ottenuto inviti tramite il loro punteggio ENC Ranking, mentre altre quattro hanno ricevuto inviti speciali a causa di "specifiche limitazioni tecniche o strutturali che potrebbero impedire la partecipazione ai sistemi standard di qualificazione."

Per quanto riguarda l'elenco completo delle nazioni invitate e dei rispettivi giocatori, puoi vedere queste informazioni qui sotto.