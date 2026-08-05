Esports Nations Cup 2026: Le 16 squadre invitate Mobile Legends Bang Bang sono state rivelate

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Quando a novembre arriverà la Esports Nations Cup e vedrà l'azione competitiva organizzata in formato paese contro paese invece che con l'azione a club della Esports World Cup di questa estate a Parigi, ci sarà una serie di tornei ed eventi unici offerti agli spettatori.

Un esempio è l'evento Mobile Legends Bang Bang, che vedrà 32 nazioni in azione e competere per un trofeo in onore del loro paese, e già conosciamo metà dei paesi presenti al torneo.

Sono state rivelate 16 nazioni invitate, ognuna delle quali selezionata in base al proprio punteggio nella classifica ENC. Per quanto riguarda chi sono queste nazioni e quali roster schiereranno, puoi vedere queste informazioni qui sotto.



Filippine - KarlTzy, Jaypee, Sanji, FlapTzy, Super Marco, Kelra, Kairi



Indonesia - Yazukee, Arfy, alekk, Lutpiii, S A N Z



Myanmar - Blink, Hannn, Ying, Niko, Alitaaa, Bo Ye, Rixum Leo



Turchia - Tienzy, Sigibum, Rosa, Ekşi, Blotzfet, Rx, Intangibile



Cambogia - SAA, Felix, PP, Linnn, Wickyy



Germania - Kid Bomba, Saiki, Hangiii, boro, Haruto, Mahoraga, Silas



Singapore - Lolsie, Vanix, yaawn, Diablo, Roy, BRAYYY, Gear



Arabia Saudita - Arshven, K7, Saano, Trolll, Cuffin, Tiger, Heroshi



Egitto - KENJI, Speedy, Quanok, Seven Up, Shen, Smile, Throwboy



Cina - Loong, Swim, Unicorno, Modi, Korhae, Zaoshui, FishGod



Mongolia - Zxaura, Mayki, Kei, Oyu, Bankai, Stillmeta, Bright



Brasile - Kiing, Frostt, Gustalagusta, Akashi, Vaguin, Upa, Tekashi



India - Abhi, Kyle, ROMCOM, Vann, APEX, Kimyy, J



USA - miglior giocatore1, Yato, Melon, Cole World, Mercyless, G The Aiko



Canada - ZIA, Shiro, RR, Legendo, Song, RYLAI



Malesia - Loleal, Martzy, Sizkaa, Chibi, Zqeef, Xorn



Altre 14 squadre saranno determinate tramite qualificazioni online ancora da svolgere, con gli ultimi due posti assegnati alle squadre Wildcard, ovvero la regione ospitante e una squadra di solidarietà. Per quanto riguarda la regione ospitante della Esports Nations Cup, questa è ufficialmente l'Arabia Saudita, anche se la guerra in corso in Medio Oriente potrebbe ancora ostacolare questi piani.

Allo stesso modo, per saperne di più sugli esports di Mobile Legend Bang Bang, dai un'occhiata al vincitore del principale evento della Coppa del Mondo Esports giocato nel gioco.