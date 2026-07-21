Esports Nations Cup 2026: Le 24 nazioni complete sono state confermate per l'evento Counter-Strike 2 Le qualificazioni online per l'evento si sono concluse e ora conosciamo l'elenco completo delle nazioni partecipanti.

HQ Mentre la Coppa del Mondo Esports naturalmente attira molte notizie nel gaming competitivo durante luglio e agosto, questo novembre vedrà probabilmente la Esports Nations Cup fare lo stesso. Questo prossimo festival, ancora previsto per essere ospitato a Riyadh, Arabia Saudita nonostante il conflitto in corso in Medio Oriente, scambierà l'azione club contro club con battaglie nazione contro nazione, con innumerevoli partite previste durante le quattro settimane del festival più ampio (2-29 novembre). A tal fine, dopo la fine delle qualificazioni online, ora conosciamo le 24 nazioni che saranno rappresentate nell'evento Counter-Strike 2 che si terrà dal 10 al 15 novembre. Questo torneo inizierà la fase a gironi all'italiana che ridurrà le 24 squadre a 16 superstiti, che poi saranno catapultate in un tabellone playoff a eliminazione diretta per determinare la nazione che vincerà. Detto questo, puoi vedere come le slot e le nazioni partecipanti siano state suddivise per regione qui sotto.

Nord America: Stati Uniti d'America, Canada, Messico



Sud America: Brasile, Argentina, Cile



Europa occidentale: Francia, Gran Bretagna, Germania, Danimarca



Europa orientale: Lituania, Romania, Polonia, Bulgaria



Medio Oriente e Asia Centrale: Kazakistan, Turchia, Uzbekistan



Nord Africa: Marocco



Africa subsahariana: Sudafrica



Asia meridionale e orientale: Repubblica Popolare Cinese, Mongolia



Sud-est asiatico: Indonesia, Vietnam



Oceania: Australia

Quale nazione consideri favorita fin dai primi per questo torneo di CS2?