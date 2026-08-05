Esports Nations Cup 2026: Tutti i 39 Apex Legends paesi e squadre sono stati bloccati

Esports World Cup 2026: La fase a gironi Apex Legends è conclusa con la fase Survival che si svolge oggi

10 Luglio 2026 alle 11 ARTICOLI DI ESPORTS. Scritto da Ben Lyons

Già 14 squadre hanno conquistato un posto in Finale, sei squadre sono state eliminate e 20 squadre si sono infilate nella Fase di Sopravvivenza.