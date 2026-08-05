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Apex Legends
Esports Nations Cup 2026: Tutti i 39 Apex Legends paesi e squadre sono stati bloccati
Le qualificazioni online per il torneo si sono concluse, il che significa che ora conosciamo l'elenco completo delle nazioni partecipanti.
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Relativamente recentemente, abbiamo parlato delle squadre invitate confermate per l'evento Apex Legends della Esports Nations Cup, che si terrà a novembre. Partendo da questo, ora sappiamo che le altre 19 squadre qualificate mentre gli eventi di qualificazione online sono giunti al termine, il che significa che l'intera gamma di nazioni e giocatori è già impegnata (beh, esclusa la squadra di solidarietà che deve ancora essere decisa).
Le 20 nazioni invitate e i rispettivi galli sono i seguenti:
- USA - disco, Sikezz, Panic
- Giappone - 4rufa, Mike, Axis
- Cina - CrazyCong, Noname, Xzz
- Australia - Genburten, Zer0, Wxltzy
- Gran Bretagna - vasato, artico, Tanzz
- Messico - Gyozey, giaguares1, YanYa
- Taipei Cinese - Roieee, ShaoJie, Chisu
- Canada - yjely, Blinkzr, Rileymekanic
- Thailandia - DEXTER, ASIAZXD, Killoposz
- Indonesia - EzFlashKIDZ, StrafingFlame, Ronin
- Corea - Dogma, egoista, Sedna
- Polonia - Lufka, Light, Nait
- Argentina - Kurev, PANIC, renatricky
- Francia - Tayko, BaByLoNs, Livaii
- Portogallo - k4shera, Hiarka, Senzz
- Germania - xWinkler, Waldkraehe, ZtaM
- Finlandia - LotusNessu, kuaksi, LukaQT
- Svezia - Haki, Slab, Vaifs
- Austria - sfortunata, Cloud, Brenn
- Spagna - Uxako, KIND4, 5MoriSan
Per quanto riguarda le 19 nazioni qualificate e i rispettivi roster, sono i seguenti:
- Italia - InSaNe, Eccio, AdaM_zZ
- Ucraina - Xron, 7Adaaaam, Movik
- Danimarca - Gnaske, Mande, Gdolphn
- Belgio - Nono, revaniste, KDAR
- Kazakistan - Kazako, Marat, AsphyxiaGDH
- Romania - CalamityVX, Excentis, vPill
- Norvegia - xOLEOLEOLE, Ko0mbra, Banana789
- Cecca - vDanDa, 209Mraz, Gnomecek
- Marocco - Guts, belleroui, Horizxon
- Brasile - THEOZINBOY, Keepstar, THaless
- Cile - CloverX, Anjz, Fangs
- Honduras - AN7, LTO, Haki
- Perù - Tasho, InfinitoRVS, Arem
- Porto Rico - Prooxzy, Painfulpr, vHaze
- Guatemala - MrTeRRo, yeffrimic, xDrDeathI
- Malesia - xKenN, XoyoBda, sora
- Hong Kong - KingMSG, g8, Rchwerht
- Nuova Zelanda - WitnessMe, Heckk, spades
- Arabia Saudita - xOSAM2-, osamh_gun, IKrrio