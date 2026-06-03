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Esports Nations Cup: Here sono le 16 nazioni e i giocatori invitati a partecipare all'evento Trackmania

Questo torneo si terrà a metà del festival dal 19 al 22 novembre.

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Mentre molti appassionati di esports guardano con interesse alla Coppa del Mondo Esports in estate, più avanti quest'anno, a novembre, i giocatori cercheranno di rappresentare i loro paesi nella nuova Esports Nations Cup, che si terrà a Riyadh, Arabia Saudita (supponendo che il conflitto in Medio Oriente sia risolto entro allora...) dal 2 al 29 novembre.

Man mano che ci avviciniamo sempre di più all'evento, l'attenzione si sta spostando sul torneo Trackmania previsto per il festival, con l'ultimo sviluppo che ruota attorno alle 16 nazioni e ai giocatori invitati che saranno presenti.

L'evento Trackmania si terrà dal 19 al 22 novembre e l'elenco completo dei partecipanti sarà rivelato in un secondo momento, quando gli altri 16 posti saranno riempiti dopo aver spuntato vari turni di qualificazione.

Esports Nations Cup 2026 - Trackmania Invitati


  1. FRANCIA - Binkss

  2. GERMANIA - GranaDy

  3. AUSTRALIA - Mudda

  4. CECHIA - eLconn21

  5. CANADA - Carl Jr.

  6. BELGIO - Soulja

  7. POLONIA - mimo

  8. GRAN BRETAGNA - Pac

  9. SVIZZERA - Affi

  10. PAESI BASSI - Stufts

  11. UNGHERIA - pusztitopako

  12. SVEDIA - Molle

  13. SLOVENIA - Jann

  14. SLOVACCHIA - preadolescenti

  15. RUSSIA - NiTech

  16. TÜRKIYE - Cemko

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