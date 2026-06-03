Esports Nations Cup: Here sono le 16 nazioni e i giocatori invitati a partecipare all'evento Trackmania

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Mentre molti appassionati di esports guardano con interesse alla Coppa del Mondo Esports in estate, più avanti quest'anno, a novembre, i giocatori cercheranno di rappresentare i loro paesi nella nuova Esports Nations Cup, che si terrà a Riyadh, Arabia Saudita (supponendo che il conflitto in Medio Oriente sia risolto entro allora...) dal 2 al 29 novembre.

Man mano che ci avviciniamo sempre di più all'evento, l'attenzione si sta spostando sul torneo Trackmania previsto per il festival, con l'ultimo sviluppo che ruota attorno alle 16 nazioni e ai giocatori invitati che saranno presenti.

L'evento Trackmania si terrà dal 19 al 22 novembre e l'elenco completo dei partecipanti sarà rivelato in un secondo momento, quando gli altri 16 posti saranno riempiti dopo aver spuntato vari turni di qualificazione.

Esports Nations Cup 2026 - Trackmania Invitati