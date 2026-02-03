Esports Nations Cup offrirà 20 milioni di dollari di premi in denaro

HQ

La Coppa del Mondo di Esports è ancora destinata a diventare il festival esports più importante dell'anno, poiché l'evento sostenuto dall'Arabia Saudita offrirà oltre 70 milioni di dollari di premi da distribuire tra le 20+ competizioni e simili. Tuttavia, la Esports Nations Cup che seguirà a novembre non sarà nulla da deridere.

La Esports World Cup Foundation ha confermato che sono stati stanziati 45 milioni di dollari di finanziamento per la Esports Nations Cup, con 20 milioni assegnati come premi, 20 milioni destinati a un fondo di sviluppo che consente alle nazioni di supportare roster e squadre, e gli ultimi 5 milioni di euro distribuiti sotto forma di incentivi per il rilascio dei club, affinché i giocatori possano partecipare liberamente all'evento e rappresentare le loro nazioni nonostante i contratti in corso.

Parlando di questo enorme investimento finanziario, il CEO di EWCF Ralf Reichert ha dichiarato: "Le squadre nazionali portano un nuovo livello potente agli esports, accessibile, intuitivo e radicato nell'identità e nell'orgoglio. I club sono la spina dorsale culturale degli esports. La competizione basata su nazioni amplia il palcoscenico, crea nuove rivalità e dà a più tifosi un motivo per interessarsi fin dal primo giorno. Il nostro modello di premi è progettato per mantenere la competizione equa e sostenibile, rendendo gratificante le prestazioni e supportando allo stesso tempo lo sviluppo a lungo termine di giocatori, club e programmi nazionali."

La Esports Nations Cup si svolgerà dal 2 al 29 novembre, tutta a Riyadh, Arabia Saudita.