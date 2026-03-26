Esports Nations Cup per stabilire un precedente strutturale nell'ecosistema globale con lo status di National Team Partner

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Quest'estate vedrà il ritorno della Coppa del Mondo di Esports, che offrirà un'intensa azione di club e individuali in tutto il mondo degli esports. Anche se è un festival mega e imperdibile, è anche abbastanza familiare, dato che gli esports hanno sempre operato quasi sempre in formato club. L'Esports Nations Cup di novembre cerca di riscrivere completamente lo script di come è strutturato l'esports.

Sebbene alcuni giochi abbiano esplorato tornei nazionali (inclusi Overwatch e il suo ritorno della Coppa del Mondo quest'anno), per la maggior parte gli esports non sono stati un'attività nazionale. L'ENC con sede in Arabia Saudita è pronta a cambiare questo aspetto chiedendo ai paesi di inviare squadre e giocatori individuali per rappresentarli in vari tornei per una varietà di giochi unici. Per far funzionare tutto questo, è necessario un ecosistema globale che supporti lo sviluppo nazionale degli esports, ed è proprio questo che è stato ampliato.

L'ENC ha conferito lo status di National Team Partner a squadre e individui in oltre 100 paesi, un presupposto che mira a "completare i quadri esistenti piuttosto che sostituirli" e altrimenti a "rafforzare le connessioni e sostenere lo sviluppo nazionale a lungo termine."

Il comunicato stampa spiega: "I partner della squadra nazionale guideranno la formazione delle squadre, mobiliteranno le comunità locali e stabiliranno le strutture necessarie per consentire la partecipazione e la crescita degli esports. Per garantire la partecipazione mondiale, i paesi e i territori senza partner saranno supportati attraverso strutture regionali fornite dalla FE."

L'elenco completo delle nazioni partner confermate è disponibile qui, dove vedrai paesi come Gran Bretagna, Spagna, Danimarca, Germania, Italia, Norvegia, Svezia e altri.

Parlando di questo programma, il CEO della Esports Foundation, Ralf Reichert, ha dichiarato: "La Esports Nations Cup introduce qualcosa che gli esports non avevano mai avuto prima: un sistema globale per le squadre nazionali su una scala senza precedenti. La risposta ricevuta da tutto il mondo dimostra che le comunità sono pronte per questo prossimo passo. Insieme ai nostri partner, stiamo costruendo le strutture che permetteranno ai giocatori di rappresentare le loro nazioni e competere sul palcoscenico più grande degli esports. Con più di 100 nazioni ora parte del sistema, la Esports Nations Cup passa dal concetto alla realtà — stabilendo gli esports nazionali come una parte duratura del panorama competitivo globale."

Vedrai la Esports Nations Cup quando si terrà dal 2 al 29 novembre?