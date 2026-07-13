Esports World Cup 2026: 100 Thieves sollevano il primo grande trofeo internazionale Valorant

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Il primo turno delle finali della Coppa del Mondo di Esports si è svolto lo scorso fine settimana, durante il quale molte delle organizzazioni e squadre più importanti erano presenti per assicurarsi premi in denaro e punti per i rispettivi club per il Campionato dei Club generale.

A tal fine, per l'evento Valorant, c'è stato un vincitore piuttosto sorprendente, poiché 100 Thieves è uscito vincitore e ha vinto il loro primo grande trofeo internazionale nella scena Valorant. Questo è avvenuto dopo aver battuto NRG nella finale per 3-1, il che significa che 100T torna a casa con 600.000$ di premi in denaro ma ha anche ottenuto 1.000 Club Points, il che significa che l'organizzazione è a pari merito in cima alla classifica del Club Championship dopo la prima settimana di gioco.

Per quanto riguarda il prossimo futuro per 100 Thieves in Valorant, l'evento Americas: Stage 2 inizierà più avanti questa settimana dal 16 luglio, con svolta fino al 6 settembre e con posti per i Campioni in palio.