Esports World Cup 2026: 100 Thieves sollevano il primo grande trofeo internazionale Valorant
L'organizzazione nordamericana ha vinto il suo primo grande evento al di fuori degli Stati Uniti.
Il primo turno delle finali della Coppa del Mondo di Esports si è svolto lo scorso fine settimana, durante il quale molte delle organizzazioni e squadre più importanti erano presenti per assicurarsi premi in denaro e punti per i rispettivi club per il Campionato dei Club generale.
A tal fine, per l'evento Valorant, c'è stato un vincitore piuttosto sorprendente, poiché 100 Thieves è uscito vincitore e ha vinto il loro primo grande trofeo internazionale nella scena Valorant. Questo è avvenuto dopo aver battuto NRG nella finale per 3-1, il che significa che 100T torna a casa con 600.000$ di premi in denaro ma ha anche ottenuto 1.000 Club Points, il che significa che l'organizzazione è a pari merito in cima alla classifica del Club Championship dopo la prima settimana di gioco.
Per quanto riguarda il prossimo futuro per 100 Thieves in Valorant, l'evento Americas: Stage 2 inizierà più avanti questa settimana dal 16 luglio, con svolta fino al 6 settembre e con posti per i Campioni in palio.