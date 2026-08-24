Esports World Cup 2026: BaiSha Gaming incoronato campione Crossfire

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Una delle quattro grandi finali che si terranno durante la Coppa del Mondo di Esports durante il fine settimana, l'ultimo weekend di azione del festival di quest'anno, ha visto la partecipazione delle migliori squadre di Crossfire di tutto il pianeta e alla ricerca di una fetta di un montepremi di 2 milioni di dollari.

Ora che questo evento si è concluso, conosciamo l'identità del vincitore, che alla fine è stato BaiSha Gaming, un'organizzazione che ha battuto rapidamente Team Liquid nella finale, sconfiggendo infine la squadra nordamericana con un dominante 3-0.

Questo risultato ha permesso a BaiSha Gaming di tornare a casa con fino a 750.000 dollari di premi in denaro, ma anche 1.000 punti per il Campionato Club, sufficienti a catapultare l'organizzazione al 21º posto a pari merito in classifica, poiché questi sono stati i primi e unici punti che la squadra è riuscita a ottenere in tutto il festival.