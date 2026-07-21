Esports World Cup 2026: Com'è la classifica del Campionato Club dopo la Settimana 2?

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La seconda settimana della Coppa del Mondo di Esports, durata sette settimane, è giunta al termine e, in questo caso, abbiamo aggiornato la classifica per il Club Championship che deve essere messa in evidenza. Va detto che questa è una parte estremamente importante del festival più ampio, poiché le varie organizzazioni partecipanti sono tutte idonee a partecipare, con le prime 24 al termine del festival che ricevono una quota di un montepremi di 30 milioni di dollari e l'organizzazione vincitrice che torna a casa con 7 milioni di dollari di quella somma totale. Inutile dire che le organizzazioni vogliono vincere il Campionato dei Club.

Vincere un titolo del genere non è facile, poiché i punti Club Championship vengono assegnati evento per evento, il che significa che la migliore possibilità di una squadra di vincere il Club Championship è schierare quanti più roster possibile nei tornei 20+ del festival di quest'anno. Finora, questo si sta rivelando particolarmente fruttuoso per Team Falcons, dato che quattro delle cinque squadre concorrenti hanno segnato punti, anche se non abbastanza da garantire alla squadra una posizione competitiva in classifica fino a questo momento.

Per quanto riguarda la classifica attuale, Natus Vincere è in testa con 1.750 punti, grazie rispettivamente al primo e secondo posto in Fatal Fury: City of the Wolves e MLBB Women's. Team Vitality arriva secondo con 1.400 punti con una vittoria in MLBB Women's e punti anche da Fatal Fury e Valorant, mentre AG.AL International è terzo con 1.100 punti, un secondo posto in Free Fire e punti aggiuntivi generati da League of Legends e Apex Legends.

Ci sono quindi cinque squadre a pari merito di 1.000 punti (ciascuna vincendo un rispettivo evento), con altre cinque squadre a pari merito di 750 punti (per il secondo posto in un evento), tutte prima che Team Falcons emerga al 14° posto con 600 punti, grazie al guadagno di punti minori da una varietà di eventi unici.

Come pensa che cambierà la classifica del Club Championship man mano che passeremo alla terza settimana?