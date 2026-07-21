Esports World Cup 2026: cosa aspettarsi dal torneo PUBG: Battlegrounds

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Anche se ci sono alcuni eventi interessanti che si svolgono durante la Coppa del Mondo di Esports nel corso di questa settimana, il torneo più grande indubbiamente disponibile è l'evento PUBG: Battlegrounds. Questo riunirà 24 delle migliori squadre di tutto il mondo e le vedrà competere in un evento di sei giorni in cui sono in palio 2 milioni di dollari.

L'evento sarà suddiviso in due parti, che si svolgeranno in una fase a gironi di tre giorni dal 21 al 23 luglio e poi un periodo di finali di tre giorni dal 24 al 26 luglio. Tenendo conto di ciò, potresti essere curioso del formato e di cosa aspettarti da ciascuna di queste due fasi di gioco?

Le Grand Finals vedranno 16 squadre competere in 18 partite individuali nei tre giorni, ma secondo le squadre presenti, queste informazioni saranno disponibili solo dopo la fase a gironi. Ciò che è confermato è che, sebbene le 24 squadre siano state divise in tre gruppi, le squadre che si qualificano per le finali sono determinate dalla classifica generale, il che significa che potrebbero esserci più squadre eliminate dal Gruppo C rispetto al A, ad esempio. Avremo una lista completa delle squadre eliminate e qualificate il 24 luglio, prima dell'inizio delle Finali.

Per quanto riguarda le partite di oggi (21 luglio), vedremo in azione i Gruppi A e B, che si sfideranno in sei partite. Le squadre guadagneranno punti su base individuale, il che significa che la loro prestazione determinerà se avanzare o meno, indipendentemente dalla configurazione gruppo contro gruppo.

Per quanto riguarda i vari team e i group, vai qui per saperne di più.