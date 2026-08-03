Esports World Cup 2026: Craime sfida le probabilità per vincere il torneo Street Fighter 6

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Cosa faresti se vincessi 250.000 dollari a 15 anni? Questo è il dilemma che Jaime "Craime" Bustos sta attualmente affrontando, poiché il giovane giocatore cileno Street Fighter 6 è riuscito a sfidare le previsioni, salire in cima e vincere l'evento Street Fighter 6 alla Coppa del Mondo di Esports parigina nel fine settimana, diventando così il più giovane campione EWC di tutti i tempi.

Appena arrivato alle semifinali dell'Evolution Championship Series a fine giugno, Craime è riuscito a tenere a bada alcuni nomi affermati e iconici dell'esport sulla sua strada verso la vittoria, superando Saul Leonardo "MenaRD" Mena II, Eisuke Yamaguchi e infine "Hibiki" nella finale.

Questo risultato significa che Craime tornerà a casa con 250.000 dollari di premi, ma ha anche ottenuto il suo biglietto per la Capcom Cup 13 quando questo arriverà, aggiungendo 1.000 punti Club Championship al totale Team Falcons ', rappresentando l'organizzazione nel torneo più ampio. In effetti, i successi dello scorso fine settimana hanno catapultato Team Falcons in cima alla classifica, con finora 2.400 punti all'attivo.