Esports World Cup 2026: DarkAngel incoronato Fatal Fury: City of the Wolves campione

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Una vasta gamma di tornei di giochi di combattimento saranno presentati alla Coppa del Mondo di Esports quest'estate a Parigi, Francia, con Tekken 8 e Street Fighter 6 tra i prossimi tagli. Lo scorso fine settimana, però, è stato presentato il torneo Fatal Fury: City of the Wolves, con un evento che ha riunito 32 giocatori e ha visto queste star sfidarsi per una fetta di un montepremi da 1 milione di dollari.

Dopo alcuni giorni frenetici di azione, un vincitore è stato incoronato con il talento messicano di Natus Vincere, Luis Guadalupe "DarkAngel" Castillo Gomez, che ha prevalso dopo aver sconfitto la stella giapponese di Virtus.pro, Kenta "mi2ha4" Ichihara, in modo convincente per 5-1 nella finale.

Questa prestazione significa che DarkAngel torna a casa con 250.000 dollari di premi in denaro, mentre NAVI raccoglie i benefici di 1.000 punti Club Championship, sufficienti per vedere la squadra ucraina a pari merito in cima alla classifica dopo la prima settimana di gioco.

Vincendo questo evento, DarkAngel ha anche ottenuto il suo biglietto per le finali del Campionato Mondiale SNK per Fatal Fury: City of the Wolves, che si svolgerà a Stoccolma, Svezia, a fine novembre.