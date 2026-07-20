Esports World Cup 2026: Dplus sconfigge gli eroi della città di casa Karmine Corp per conquistare il trofeo League of Legends

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La Coppa del Mondo di Esports è ora nel pieno svolgimento e nell'ultimo fine settimana abbiamo visto fino a quattro finali importanti e milioni di dollari assegnati in premi in denaro. Uno degli eventi più importanti del weekend è stato il torneo League of Legends, in cui il vincitore doveva tornare a casa con 600.000 dollari del montepremi di 2 milioni di dollari, oltre ai punti Club Championship per la rispettiva organizzazione.

A tal fine, la finale ha quasi avuto una conclusione da fiaba, poiché la squadra di casa Karmine Corp ha sfidato le probabilità e è riuscita a conquistare un posto nella partita conclusiva. Tuttavia, questo fu il massimo che la leggenda poté portare l'organizzazione francese, poiché i coreani Dplus travolsero Karmine Corp in finale con un 3-0, distinguendosi chiaramente come la squadra migliore.

Questo è avvenuto dopo che Gen.G Esports ha anche sconfitto T1 nella partita per il terzo posto per 2-1, un risultato che significa che tre delle quattro migliori squadre di questo evento provenivano dalla LCS e dalla Corea. È forse un segno di ciò che verrà ai Mondiali 2026?