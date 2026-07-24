Esports World Cup 2026: è stato stabilito il tabellone dei playoff a otto squadre Teamfight Tactics

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Una delle prossime finali presenti alla Coppa del Mondo di Esports di Parigi sarà per l'evento Teamfight Tactics. Dopo una fase a gironi, che è in corso negli ultimi giorni, ora l'attenzione si sta spostando sui Playoff, con il tabellone a eliminazione diretta di otto squadre ormai fissato.

Le squadre non avranno ulteriori seconde possibilità in questa fase della partita, e possiamo anche aspettarci quattro partite ogni giorno tra oggi e domani. Le azioni dei quarti di finale sono previste per il 24 luglio e le semifinali, la partita per il terzo posto e la finale si terranno tutte il 25 luglio. Con 500.000 dollari in palio, ecco le partite per i prossimi giorni.

Quarti di finale dei playoff EWC TFT (24 luglio):



Flash Wolves vs. NS RedForce alle 9:00 BST/10:00 CEST



Virtus.pro contro Team Vision alle 11:10 BST/12:10 CEST



Weibo Gaming vs. Aurora Gaming alle 13:20 BST/14:20 CEST



AG. AL vs. GodLike Esports alle 15:30 BST/16:30 CEST



Semifinali dei playoff EWC TFT (25 luglio):



Vincitore di Flash Wolves/NS RedForce vs. Vincitore del V.P/Vision alle 9:00 BST/10:00 CEST



Vincitore di Weibo/Aurora vs. Vincitore di AG.AL/GodLike alle 11:10 BST/12:10 CEST



Partita per il terzo posto dei playoff EWC TFT (25 luglio):



Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 13:35 BST/14:45 CEST



Finale dei playoff EWC TFT (25 luglio):