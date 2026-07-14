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EA Sports FC 26
Esports World Cup 2026: EA Sports FC 26 's World Championship è fissato dopo che i Play-In hanno deciso gli ultimi 10 partecipanti
L'evento principale si riprenderà la prossima settimana, ora che tutti gli sforzi di qualificazione sono conclusi.
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Anche se il vincitore del Campionato Mondiale EA Sports FC 26 non sarà deciso fino alla prossima settimana, quando l'evento principale si terrà dal 22 al 26 luglio e vedrà 36 giocatori contendersi per un milione di dollari di premi, almeno ora conosciamo la formazione confermata, dato che la fase Play-In si è conclusa.
Svolsi durante lo scorso fine settimana, i Play-Ins hanno ridotto 60 concorrenti a 10 sopravvissuti, con i seguenti individui (e le organizzazioni che rappresentano) sono passati al turno successivo.
- Raffaele "Er_Caccia98" Cacciapuoti - Exceed
- Brice "Brice" Masson - Team Vitality
- "Adida"
- Levy "levyfinn" Rieck - RBLZ Gaming
- Francesco "Obrun2002" Tagliafierro - Exceed
- Ander "Neat" Tobal - Atletico de Madrid
- Razvan "RvPLegend" Puiu - Hyperspirit
- Gustavo "GugaFerraz" Ferraz - Manchester City
- Francesco "Virgil" Allocca - Borussia Dortmund
- Ilian "Ilian" Bouchi - Team Vitality
Questi individui si uniscono ad altri 26 giocatori qualificati che si sono guadagnati un posto nel Campionato Mondiale tramite FC Pro o vincendo le rispettive leghe regionali.