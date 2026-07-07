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Fatal Fury: City of the Wolves

Esports World Cup 2026: Fatal Fury: City of the Wolves ' Last Chance Qualifier è completato, la prima fase a gironi con 32 giocatori è fissata

L'azione ora riprenderà già domani.

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Uno dei tanti tornei presentati questa settimana alla Coppa del Mondo di Esports ruota attorno a Fatal Fury: City of the Wolves, poiché il picchiaduro offrirà una partita intensa di azione dall'8 all'11 luglio, in cui 32 giocatori si sfideranno per una fetta di un montepremi di 1 milione di dollari.

Con l'azione prevista per iniziare domani, ora conosciamo la lista confermata dei giocatori e anche la testa di serie per la prima fase del girone, dato che l'evento Last Chance Qualifier si è concluso ieri sera. In totale, questo evento ha riunito 89 giocatori con solo quattro slot principali in offerta, tutti assegnati a "Abao", "XiaoCai", Fernando "Gummy" Gómez e Petr "Pida" Mora, ognuno dei quali si è classificato rispettivamente dal primo al quarto posto.

Per quanto riguarda il prossimo momento, ogni giocatore è stato diviso in quattro gruppi che offrono un tabellone a doppia eliminazione, con l'obiettivo di ridurre la lista dei concorrenti da 32 a 16. I 16 sopravvissuti accederanno poi a una seconda fase a giri strutturata nello stesso modo per determinare gli otto giocatori nei Playoff, che utilizzerà un formato a eliminazione diretta.

Guardando la prima fase a gironi, puoi vedere qui sotto la classifica e le prime partite.

Quarti di finale Gruppo AA - Upper Bracket:


  • Laggia vs. XiaoCai

  • NaiWang contro H-DOPE

  • Xiaohai contro Kindevu

  • Dany "El Maza" contro K-TOP

Quarti di finale del Gruppo BB - Upper Bracket:


  • GO1 vs. ABO

  • Lancer vs. Fenritti

  • POONGKO contro Neku

  • Basher vs. SCORE

Quarti di finale del Gruppo Superiore CC - Upper Bracket:


  • DarkAngel vs. Pida

  • KojiKOG vs. Vxbao

  • Nemo contro mok

  • ZJZ vs. Abu Omar

Quarti di finale del Gruppo DD - Upper Bracket:


  • SHADOW X vs. Gummy

  • TheGio vs. RB

  • NYChrisG vs. Reynald

  • mi2ha4 vs. Senaru

Fatal Fury: City of the Wolves

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