Esports World Cup 2026: Fatal Fury: City of the Wolves ' Last Chance Qualifier è completato, la prima fase a gironi con 32 giocatori è fissata
L'azione ora riprenderà già domani.
Helldivers 2 (PS5)
Uno dei tanti tornei presentati questa settimana alla Coppa del Mondo di Esports ruota attorno a Fatal Fury: City of the Wolves, poiché il picchiaduro offrirà una partita intensa di azione dall'8 all'11 luglio, in cui 32 giocatori si sfideranno per una fetta di un montepremi di 1 milione di dollari.
Con l'azione prevista per iniziare domani, ora conosciamo la lista confermata dei giocatori e anche la testa di serie per la prima fase del girone, dato che l'evento Last Chance Qualifier si è concluso ieri sera. In totale, questo evento ha riunito 89 giocatori con solo quattro slot principali in offerta, tutti assegnati a "Abao", "XiaoCai", Fernando "Gummy" Gómez e Petr "Pida" Mora, ognuno dei quali si è classificato rispettivamente dal primo al quarto posto.
Per quanto riguarda il prossimo momento, ogni giocatore è stato diviso in quattro gruppi che offrono un tabellone a doppia eliminazione, con l'obiettivo di ridurre la lista dei concorrenti da 32 a 16. I 16 sopravvissuti accederanno poi a una seconda fase a giri strutturata nello stesso modo per determinare gli otto giocatori nei Playoff, che utilizzerà un formato a eliminazione diretta.
Guardando la prima fase a gironi, puoi vedere qui sotto la classifica e le prime partite.
Quarti di finale Gruppo AA - Upper Bracket:
- Laggia vs. XiaoCai
- NaiWang contro H-DOPE
- Xiaohai contro Kindevu
- Dany "El Maza" contro K-TOP
Quarti di finale del Gruppo BB - Upper Bracket:
- GO1 vs. ABO
- Lancer vs. Fenritti
- POONGKO contro Neku
- Basher vs. SCORE
Quarti di finale del Gruppo Superiore CC - Upper Bracket:
- DarkAngel vs. Pida
- KojiKOG vs. Vxbao
- Nemo contro mok
- ZJZ vs. Abu Omar
Quarti di finale del Gruppo DD - Upper Bracket:
- SHADOW X vs. Gummy
- TheGio vs. RB
- NYChrisG vs. Reynald
- mi2ha4 vs. Senaru