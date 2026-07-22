Esports World Cup 2026: Here cosa aspettarsi dal EA Sports FC Pro World Championship

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Si preannuncia una settimana molto intensa per Electronic Arts e la sua divisione calcistica, poiché non solo possiamo aspettarci altre notizie su EA Sports FC 27 dopo che Kylian Mbappé è stato nominato protagonista della nuova edizione, ma anche la stagione 2025/26 FC Pro sta per concludersi, quando il Campionato Mondiale FC Pro si terrà come parte della Coppa del Mondo Esports.

L'evento si svolgerà durante tutta questa settimana, con 36 giocatori che si sfideranno per una fetta di un montepremi di 1 milione di dollari. I giocatori qualificati sono stati determinati tramite competizioni regionali ma anche durante i recenti Play-In, dove sono stati occupati gli ultimi 10 posti per il torneo.

Per quanto riguarda ciò che accade dopo, l'evento è diviso in due parti. La prima parte dell'azione sarà la Fase di Lega che si svolgerà dal 22 al 24 luglio, durante la quale i 36 giocatori saranno ridotti a 24 superstiti. I migliori otto giocatori ottengono immediatamente un posto nel Round 16 nei playoff successivi, i 12 finalisti saranno eliminati immediatamente e i restanti 16 giocatori accederanno al turno a eliminazione diretta dei playoff (che di fatto è il Round dei 32).

Per quanto riguarda le date di ogni parte del gioco, potete vedere questo qui sotto.