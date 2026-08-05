Esports World Cup 2026: Here è il momento in cui ciascuno dei gruppi Tekken 8 terrà le proprie partite d'apertura
L'evento principale del torneo di combattimento sta iniziando da oggi.
Ci sono diversi eventi che si svolgono durante la Coppa del Mondo di Esports nel corso di questa settimana e un esempio è il main event Tekken 8, dove 32 giocatori si sfideranno per una fetta di una torta da 1 milione di dollari.
A seguito della Last Chance Qualifier dello scorso fine settimana, la Fase a Gironi 1 inizierà oggi, 5 agosto, con ogni gruppo che ospiterà tutta la propria azione in un unico colpo. A tal proposito, potresti chiederti quali saranno le prime partite e quando ogni squadra ospiterà la propria partita.
I quattro gruppi utilizzano ciascuno un formato a doppia eliminazione, il che significa che un giocatore può perdere una partita e restare in vita, mentre una seconda sconfitta comporta l'eliminazione definitiva. I piani prevedono anche il Gruppo CC che dà il via alle partite, seguito dal Gruppo DD, Gruppo BB e poi Gruppo AA, con questi ultimi due che prevedono partite domani, 6 agosto.
Tenendo questo in mente, le partite iniziali di ciascun gruppo sono disponibili di seguito. Ancora una volta, vale la pena ricordare che le semifinali del Upper Bracket e le partite del Lower Bracket seguiranno queste prime partite prima dell'inizio delle partite del prossimo girone.
EWC Tekken 8 Partite di apertura del Gruppo CC (5 agosto):
- AK vs. Nobi alle 13:00 BST/14:00 CEST
- Mulgold vs. Yagami alle 13:20 BST/14:20 CEST
- Usama Abbasi vs. Qudans alle 13:40 BST/14:40 CEST
- Atif vs. Numan CH alle 14:00 BST/15:00 CEST
EWC Tekken 8 Partite di apertura del Gruppo DD (5 agosto):
- Ulsan vs. M. Zubair alle 16:40 BST/17:40 CEST
- Tekken Master vs. AO alle 17:00 BST/18:00 CEST
- Knee vs. Keisuke alle 17:20 BST/18:20 CEST
- Farzeen vs. Ninjakilla alle 17:40 BST/18:40 CEST
EWC Tekken 8 Partite iniziali del Gruppo BB (6 agosto):
- Ikari vs. Rest alle 13:00 BST/14:00 CEST
- The Jon vs. Jeondding alle 13:20 BST/14:20 CEST
- LowHigh vs. Raef alle 13:40 BST/14:40 CEST
- Rangchu vs. Sin alle 14:00 BST/15:00 CEST
EWC Tekken 8 Partite di apertura del Gruppo AA (6 agosto):
- Mangja vs. Meo-Il alle 16:40 BST/17:40 CEST
- Hafiz vs. Matsuba alle 17:00 BST/18:00 CEST
- Breadman vs. Qasim Meer alle 17:20 BST/18:20 CEST
- CBM vs. Arslan Ash alle 17:40 BST/18:40 CEST