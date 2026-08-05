Esports World Cup 2026: Here è il momento in cui ciascuno dei gruppi Tekken 8 terrà le proprie partite d'apertura

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Ci sono diversi eventi che si svolgono durante la Coppa del Mondo di Esports nel corso di questa settimana e un esempio è il main event Tekken 8, dove 32 giocatori si sfideranno per una fetta di una torta da 1 milione di dollari.

A seguito della Last Chance Qualifier dello scorso fine settimana, la Fase a Gironi 1 inizierà oggi, 5 agosto, con ogni gruppo che ospiterà tutta la propria azione in un unico colpo. A tal proposito, potresti chiederti quali saranno le prime partite e quando ogni squadra ospiterà la propria partita.

I quattro gruppi utilizzano ciascuno un formato a doppia eliminazione, il che significa che un giocatore può perdere una partita e restare in vita, mentre una seconda sconfitta comporta l'eliminazione definitiva. I piani prevedono anche il Gruppo CC che dà il via alle partite, seguito dal Gruppo DD, Gruppo BB e poi Gruppo AA, con questi ultimi due che prevedono partite domani, 6 agosto.

Tenendo questo in mente, le partite iniziali di ciascun gruppo sono disponibili di seguito. Ancora una volta, vale la pena ricordare che le semifinali del Upper Bracket e le partite del Lower Bracket seguiranno queste prime partite prima dell'inizio delle partite del prossimo girone.

EWC Tekken 8 Partite di apertura del Gruppo CC (5 agosto):



AK vs. Nobi alle 13:00 BST/14:00 CEST



Mulgold vs. Yagami alle 13:20 BST/14:20 CEST



Usama Abbasi vs. Qudans alle 13:40 BST/14:40 CEST



Atif vs. Numan CH alle 14:00 BST/15:00 CEST



EWC Tekken 8 Partite di apertura del Gruppo DD (5 agosto):



Ulsan vs. M. Zubair alle 16:40 BST/17:40 CEST



Tekken Master vs. AO alle 17:00 BST/18:00 CEST



Knee vs. Keisuke alle 17:20 BST/18:20 CEST



Farzeen vs. Ninjakilla alle 17:40 BST/18:40 CEST



EWC Tekken 8 Partite iniziali del Gruppo BB (6 agosto):



Ikari vs. Rest alle 13:00 BST/14:00 CEST



The Jon vs. Jeondding alle 13:20 BST/14:20 CEST



LowHigh vs. Raef alle 13:40 BST/14:40 CEST



Rangchu vs. Sin alle 14:00 BST/15:00 CEST



EWC Tekken 8 Partite di apertura del Gruppo AA (6 agosto):