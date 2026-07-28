Esports World Cup 2026: Here il tabellone e gli incontri per la MLBB Mid-Season Cup Knockout Stage

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Anche se oggi non ci sono azioni della Coppa del Mondo di Esports, quando arriverà domani, il 29 luglio, molti eventi riprenderanno. Un esempio è la Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup (l'evento maschile all'EWC, dopo quello femminile recente in arrivo), che offrirà la sua Fase a Eliminazione Diretta nei prossimi giorni, in cui otto squadre si sfideranno in un tabellone a eliminazione diretta per conquistare il trofeo, 1.000 punti Club Championship e una parte del montepremi impressionante di 3 milioni di dollari.

Al momento, i quarti di finale si svolgeranno dal 29 al 30 luglio, prima delle semifinali il 31 luglio, e poi la partita per il terzo posto e la finale il 1° agosto. Tenendo questo a mente, puoi vedere qui sotto le partite, le squadre e gli orari.

Quarti di finale della fase a eliminazione diretta EWC MSC 2026:



Yangon Galacticos vs. PRO Esports alle 11:00 BST/12:00 CEST del 29 luglio



Team Vitality vs. Team Falcons PH alle 13:30 BST/14:30 CEST del 29 luglio



Team Vamos vs. Team Spirit alle 11:00 BST/12:00 CEST del 30 luglio



Aurora Gaming vs. ONIC alle 13:30 BST/14:30 CEST del 30 luglio



Semifinali della fase a eliminazione diretta EWC MSC 2026 (31 luglio):



Vincitore di Vamos/Spirit vs. Vincitore di Aurora/ONIC alle 11:00 BST/12:00 CEST



Vincitore di Vitality/Falcons vs. Vincitore di Yangon/PRO alle 13:30 BST/14:30 CEST



EWC MSC 2026 Match per il Terzo Posto della Fase a Eliminazione Diretta (1 agosto):



Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 10:00 BST/11:00 CEST



Finale EWC MSC 2026 Fase a Eliminazione Diretta (1 agosto):