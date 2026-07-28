Esports World Cup 2026: Here il tabellone e gli incontri per la MLBB Mid-Season Cup Knockout Stage
La fase finale dell'azione è all'orizzonte, con otto squadre rimaste e otto partite da giocare.
Anche se oggi non ci sono azioni della Coppa del Mondo di Esports, quando arriverà domani, il 29 luglio, molti eventi riprenderanno. Un esempio è la Mobile Legends Bang Bang Mid-Season Cup (l'evento maschile all'EWC, dopo quello femminile recente in arrivo), che offrirà la sua Fase a Eliminazione Diretta nei prossimi giorni, in cui otto squadre si sfideranno in un tabellone a eliminazione diretta per conquistare il trofeo, 1.000 punti Club Championship e una parte del montepremi impressionante di 3 milioni di dollari.
Al momento, i quarti di finale si svolgeranno dal 29 al 30 luglio, prima delle semifinali il 31 luglio, e poi la partita per il terzo posto e la finale il 1° agosto. Tenendo questo a mente, puoi vedere qui sotto le partite, le squadre e gli orari.
Quarti di finale della fase a eliminazione diretta EWC MSC 2026:
- Yangon Galacticos vs. PRO Esports alle 11:00 BST/12:00 CEST del 29 luglio
- Team Vitality vs. Team Falcons PH alle 13:30 BST/14:30 CEST del 29 luglio
- Team Vamos vs. Team Spirit alle 11:00 BST/12:00 CEST del 30 luglio
- Aurora Gaming vs. ONIC alle 13:30 BST/14:30 CEST del 30 luglio
Semifinali della fase a eliminazione diretta EWC MSC 2026 (31 luglio):
- Vincitore di Vamos/Spirit vs. Vincitore di Aurora/ONIC alle 11:00 BST/12:00 CEST
- Vincitore di Vitality/Falcons vs. Vincitore di Yangon/PRO alle 13:30 BST/14:30 CEST
EWC MSC 2026 Match per il Terzo Posto della Fase a Eliminazione Diretta (1 agosto):
- Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 10:00 BST/11:00 CEST
Finale EWC MSC 2026 Fase a Eliminazione Diretta (1 agosto):
- Vincitore della Semifinale #1 vs. Vincitore della Semifinale #2 alle 13:00 BST/14:00 CEST