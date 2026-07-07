Esports World Cup 2026: Here sono i gironi del torneo Teamfight Tactics
L'evento si terrà dal 21 al 25 luglio.
Helldivers 2 (PS5)
Sebbene l'attenzione immediata sia su diversi tornei e partite, tra un paio di settimane molte delle migliori squadre e giocatori del mondo competitivo Teamfight Tactics si recheranno a Parigi, Francia, per partecipare all'evento dedicato alla Coppa del Mondo di Esports previsto per il torneo.
A tal fine, con l'azione prevista per il 21-25 luglio e con 16 squadre presenti che si contendono una fetta del montepremi di 500.000 dollari, i gruppi del torneo sono ora stati fissati.
Ci saranno due gruppi e ciascuno di questi gruppi collocerà le squadre in un tabellone a doppia eliminazione, con l'obiettivo di ridurre il numero di squadre da 16 a otto superstiti (quattro per gruppo) per determinare il tabellone playoff di otto squadre, che utilizzerà un formato a eliminazione diretta. Detto questo, puoi vedere qui sotto la classifica della fase a gironi e le partite d'apertura.
Partite di apertura del Gruppo A:
- Weibo Gaming vs. T1
- GodLike Esports vs. Fnatic
- Team Vision vs. Movistar KOI
- Team Vitality vs. Flash Wolves
Partite d'apertura del Gruppo B:
- Mouz contro AG. AL
- Zeta Division vs. JD Gaming
- Team Nemesis vs. Virtus.pro
- NongShim RedForce vs. Aurora Gaming