Esports World Cup 2026: Here sono i gironi per la Street Fighter 6 Fase a Gironi 1

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Come abbiamo accennato ieri, il torneo Street Fighter 6 della Coppa del Mondo di Esports parigina sta per iniziare. Le prove principali iniziano oggi, 29 luglio, tutte dopo la Last Chance Qualifier che si è svolta la scorsa settimana. Con tantissima azione prevista tra il 29 luglio e il 1° agosto, quando verrà deciso il vincitore, potresti chiederti quali saranno le prime partite e come sono divisi i gruppi della Fase A Gironi 1.

Se così fosse, abbiamo raccolto tutte queste informazioni qui sotto con la precisazione aggiuntiva che la Fase dei Giri 1 utilizza un formato a doppia eliminazione ed è pensata per ridurre i 32 giocatori a 16 sopravvissuti, tutto questo prima che questi giocatori vengano suddivisi in due gruppi della Fase a Gironi 2, dove i 16 sopravvissuti saranno ridotti a otto giocatori del tabellone finale.

Per quanto riguarda ciò che sta arrivando, ecco le prime partite per tutti e quattro i gruppi.

EWC Street Fighter 6 Partite iniziali della Fase a Gironi 1 Gruppo AA:



Daigo vs. Itabashi Zangeif



Kilzyou contro Micky



Big Bird contro Kobayan



MenaRD vs. Hibiki



EWC Street Fighter 6 Partite di apertura della Fase a Gironi 1 Gruppo BB:



Tokido vs. Lexx



Sahara vs. Punk



AngryBird contro Nipote



Chris T contro Craime



EWC Street Fighter 6 Partite di apertura della Fase a Gironi 1 Gruppo CC:



Fuudo contro Moke



Higuchi vs. Yamaguchi



Juicyjoe vs. Hinao



Caba vs. Shigematsu



EWC Street Fighter 6 Partite di apertura della Fase a Gironi 1 Gruppo DD: