Esports World Cup 2026: Here sono i gironi per la Street Fighter 6 Fase a Gironi 1
L'obiettivo di questo primo turno sarà ridurre i 32 giocatori qualificati a 16 superstiti.
Come abbiamo accennato ieri, il torneo Street Fighter 6 della Coppa del Mondo di Esports parigina sta per iniziare. Le prove principali iniziano oggi, 29 luglio, tutte dopo la Last Chance Qualifier che si è svolta la scorsa settimana. Con tantissima azione prevista tra il 29 luglio e il 1° agosto, quando verrà deciso il vincitore, potresti chiederti quali saranno le prime partite e come sono divisi i gruppi della Fase A Gironi 1.
Se così fosse, abbiamo raccolto tutte queste informazioni qui sotto con la precisazione aggiuntiva che la Fase dei Giri 1 utilizza un formato a doppia eliminazione ed è pensata per ridurre i 32 giocatori a 16 sopravvissuti, tutto questo prima che questi giocatori vengano suddivisi in due gruppi della Fase a Gironi 2, dove i 16 sopravvissuti saranno ridotti a otto giocatori del tabellone finale.
Per quanto riguarda ciò che sta arrivando, ecco le prime partite per tutti e quattro i gruppi.
EWC Street Fighter 6 Partite iniziali della Fase a Gironi 1 Gruppo AA:
- Daigo vs. Itabashi Zangeif
- Kilzyou contro Micky
- Big Bird contro Kobayan
- MenaRD vs. Hibiki
EWC Street Fighter 6 Partite di apertura della Fase a Gironi 1 Gruppo BB:
- Tokido vs. Lexx
- Sahara vs. Punk
- AngryBird contro Nipote
- Chris T contro Craime
EWC Street Fighter 6 Partite di apertura della Fase a Gironi 1 Gruppo CC:
- Fuudo contro Moke
- Higuchi vs. Yamaguchi
- Juicyjoe vs. Hinao
- Caba vs. Shigematsu
EWC Street Fighter 6 Partite di apertura della Fase a Gironi 1 Gruppo DD:
- Leshar contro Xian
- Blaz contro Gachikun
- Phenom vs. Xiaohai
- Booce_Lee contro Dual Kevin