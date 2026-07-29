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Street Fighter 6

Esports World Cup 2026: Here sono i gironi per la Street Fighter 6 Fase a Gironi 1

L'obiettivo di questo primo turno sarà ridurre i 32 giocatori qualificati a 16 superstiti.

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Come abbiamo accennato ieri, il torneo Street Fighter 6 della Coppa del Mondo di Esports parigina sta per iniziare. Le prove principali iniziano oggi, 29 luglio, tutte dopo la Last Chance Qualifier che si è svolta la scorsa settimana. Con tantissima azione prevista tra il 29 luglio e il 1° agosto, quando verrà deciso il vincitore, potresti chiederti quali saranno le prime partite e come sono divisi i gruppi della Fase A Gironi 1.

Se così fosse, abbiamo raccolto tutte queste informazioni qui sotto con la precisazione aggiuntiva che la Fase dei Giri 1 utilizza un formato a doppia eliminazione ed è pensata per ridurre i 32 giocatori a 16 sopravvissuti, tutto questo prima che questi giocatori vengano suddivisi in due gruppi della Fase a Gironi 2, dove i 16 sopravvissuti saranno ridotti a otto giocatori del tabellone finale.

Per quanto riguarda ciò che sta arrivando, ecco le prime partite per tutti e quattro i gruppi.

EWC Street Fighter 6 Partite iniziali della Fase a Gironi 1 Gruppo AA:


  • Daigo vs. Itabashi Zangeif

  • Kilzyou contro Micky

  • Big Bird contro Kobayan

  • MenaRD vs. Hibiki

EWC Street Fighter 6 Partite di apertura della Fase a Gironi 1 Gruppo BB:


  • Tokido vs. Lexx

  • Sahara vs. Punk

  • AngryBird contro Nipote

  • Chris T contro Craime

EWC Street Fighter 6 Partite di apertura della Fase a Gironi 1 Gruppo CC:


  • Fuudo contro Moke

  • Higuchi vs. Yamaguchi

  • Juicyjoe vs. Hinao

  • Caba vs. Shigematsu

EWC Street Fighter 6 Partite di apertura della Fase a Gironi 1 Gruppo DD:


  • Leshar contro Xian

  • Blaz contro Gachikun

  • Phenom vs. Xiaohai

  • Booce_Lee contro Dual Kevin

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