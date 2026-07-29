Esports World Cup 2026: Here sono le partite di apertura del Overwatch Champions Series Midseason Championship
Un altro grande torneo sta per iniziare al festival parigino.
Sarà una giornata piuttosto intensa alla Coppa del Mondo di Esports di Parigi, con diversi eventi in corso, molti dei quali stanno per la prima volta. Un esempio è il Overwatch Champions Series Midseason Championship, che vede la partecipazione di 16 delle migliori squadre di tutto il mondo e lotta per una fetta di un montepremi di 1 milione di dollari.
Il vincitore di questo evento sarà deciso entro la fine della settimana, con la finale che si terrà domenica 2 agosto. Detto ciò, conosciamo le partite iniziali confermate per i rispettivi due gruppi, tutte disponibili qui sotto.
Va notato che ogni gruppo utilizza un formato a doppia eliminazione, il che significa che le squadre ottengono una 'seconda vita' prima di essere eliminate definitivamente. La fase a gironi ridurrà anche le 16 squadre qualificate a otto superstiti, ognuna delle quali parteciperà ai Playoff durante il fine settimana.
Partite di apertura della fase a gironi del Campionato di metà stagione EWC OWCS (29 luglio):
- T1 vs. Twisted Minds alle 16:00 BST/17:00 CEST
- Weibo Gaming vs. Team Liquid alle 17:15 BST/18:15 CEST
- Virtus.pro contro la squadra 9z alle 18:30 BST/19:30 CEST
- Dallas Fuel vs. Team Falcons alle 19:45 BST/20:45 CEST
Partite di apertura della fase a gironi del campionato di metà stagione EWC OWCS (29 luglio):
- Zeta Division vs. Varrel alle 11:00 BST/12:00 CEST
- Crazy Raccoon vs. Team Secret alle 12:15 BST/13:15 CEST
- Geekay Esports vs. AG. AL alle 13:30 BST/14:30 CEST
- Spacestation vs. JD Gaming alle 14:45 BST/15:45 CEST