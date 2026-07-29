Esports World Cup 2026: Here sono le partite di apertura del Overwatch Champions Series Midseason Championship

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Sarà una giornata piuttosto intensa alla Coppa del Mondo di Esports di Parigi, con diversi eventi in corso, molti dei quali stanno per la prima volta. Un esempio è il Overwatch Champions Series Midseason Championship, che vede la partecipazione di 16 delle migliori squadre di tutto il mondo e lotta per una fetta di un montepremi di 1 milione di dollari.

Il vincitore di questo evento sarà deciso entro la fine della settimana, con la finale che si terrà domenica 2 agosto. Detto ciò, conosciamo le partite iniziali confermate per i rispettivi due gruppi, tutte disponibili qui sotto.

Va notato che ogni gruppo utilizza un formato a doppia eliminazione, il che significa che le squadre ottengono una 'seconda vita' prima di essere eliminate definitivamente. La fase a gironi ridurrà anche le 16 squadre qualificate a otto superstiti, ognuna delle quali parteciperà ai Playoff durante il fine settimana.

Partite di apertura della fase a gironi del Campionato di metà stagione EWC OWCS (29 luglio):



T1 vs. Twisted Minds alle 16:00 BST/17:00 CEST



Weibo Gaming vs. Team Liquid alle 17:15 BST/18:15 CEST



Virtus.pro contro la squadra 9z alle 18:30 BST/19:30 CEST



Dallas Fuel vs. Team Falcons alle 19:45 BST/20:45 CEST



Partite di apertura della fase a gironi del campionato di metà stagione EWC OWCS (29 luglio):