Esports World Cup 2026: Home -città Team Vitality incoronata campionessa MLBB Women's International

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Considerando molte delle finali principali e di grande nome che si svolgeranno alla Coppa del Mondo di Esports nel fine settimana, potresti esserti perso il Mobile Legends Bang Bang Women's International 2026. Questo è uno degli eventi più piccoli del festival più ampio, poiché ha visto la partecipazione di solo 16 squadre e un montepremi totale di 500.000 dollari, ma è stata comunque una finale con importanti ripercussioni.

Dopo una intensa fase a eliminazione diretta, l'organizzazione francese di casa Team Vitality ha infine sconfitto Natus Vincere nella finale per 4-2, risultato che è stato anche fondamentale per il Club Championship in questa fase iniziale del torneo.

Entrambe le organizzazioni sono attualmente in testa alla classifica generale del Club Championship, con NAVI al primo posto e 350 punti davanti a Team Vitality secondo, che sono 300 punti davanti a AG.AL International al terzo. I punti sono distribuiti così, tipicamente perché una squadra guadagna 1.000 punti per una vittoria in un torneo e poi qualche altro punto per i risultati in alto posto in posizioni più basse nella classifica, con NAVI che ora ha una vittoria e un secondo posto e Team Vitality ottiene ottimi risultati sia in Valorant che in Fatal Fury: City of the Wolves così come questa vittoria nella MLBB.

Con tre finali programmate per il prossimo weekend, la domanda è se una delle due squadre manterrà il proprio posto in classifica entro questa stessa settimana.