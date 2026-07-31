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Street Fighter 6

Esports World Cup 2026: I giocatori della Fase a Gironi Street Fighter 6 sono stati confermati

16 giocatori restano in vita nel torneo in corso, che si concluderà il 1° agosto.

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Ci sono alcuni eventi importanti alla Coppa del Mondo di Esports che si concluderanno già domani, 1° agosto. Un esempio è l'evento Street Fighter 6, che ha recentemente concluso la sua fase di Girone 1, il che significa che il totale dei 32 giocatori è stato ridotto a soli 16 sopravvissuti.

La prossima fase di gioco si svolgerà interamente oggi, 31 luglio, quando si terrà la Fase a Gironi 2 e vedrà i 16 giocatori ridotti ulteriormente a otto superstiti, tutti suddivisi in due gruppi con tabelloni a doppia eliminazione.

Con questo in arrivo, potete vedere qui sotto le partite di apertura di ogni gruppo, con la precisazione aggiuntiva che le partite del Gruppo B iniziano intorno alle 12:00 BST/13:00 CEST e quelle del Gruppo A iniziano intorno alle 14:45 BST/15:45 CEST.

EWC Street Fighter 6 Partite di apertura della Fase a Gironi 2

Gruppo A:


  • Booce_Lee contro Tokido

  • Hinao vs. Hibiki

  • Moke contro Dual Kevin

  • Lexx vs. MenaRD

Gruppo B:


  • Kobayan contro Nipote

  • Micky contro Yamaguchi

  • Gachikun vs. Higuchi

  • Craime contro Leshar

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