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Esports World Cup 2026: I gruppi Dota 2 sono stati stabiliti con tutte e 24 le squadre teste di serie

Il torneo inizia domani, 7 luglio.

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Preparatevi, appassionati di esports, l'estate sta per iniziare a pieno svolgimento. La prima settimana della Coppa del Mondo di Esports sta per iniziare, il che significa che saremo assorbiti da sette settimane di azione intensa che si estendono su oltre 20 giochi e titoli diversi.

Come previsto per il prossimo futuro, domani (7 luglio) si terrà il primo giorno dell'evento Dota 2, in cui saranno presenti 24 delle migliori squadre da tutto il mondo e si contenderanno una fetta di un montepremi di 2 milioni di dollari. Con tutte e 24 le squadre qualificate confermate, ora conosciamo la classifica del gruppo per l'evento, così come il formato completo del torneo.

Esports World Cup 2026 Dota 2 Teste di serie nella fase a gironi:

Gruppo A:


  • Squadra BB

  • GamerLegion

  • Poveri Rangers

  • Mangia-Rune

  • Team Falcons

  • Xtreme Gaming

Gruppo B:


  • Aurora Gaming

  • Squadra L1

  • Sale di livello

  • Galassia di Nigma

  • PTime

  • Team Liquid

Gruppo C:


  • Mouz

  • Parivision

  • Rekonix

  • Team Nemesis

  • Vici Gaming

Gruppo D:


  • Squadra 1w

  • IC x Follia

  • LGD Gaming

  • OG Esports

  • Team Yandex

  • Virtus.pro

Per quanto riguarda il formato del torneo, la fase a gironi vedrà la squadra migliore di ogni gruppo andare direttamente ai Playoff, mentre le ultime due organizzazioni saranno eliminate e le restanti tre squadre accederanno alla fase di Sopravvivenza. La fase a gironi si svolgerà dal 7 al 12 luglio. La Fase di Sopravvivenza si svolgerà poi dal 14 al 15 luglio e ridurrà le 12 squadre rimaste a quattro superstiti, che si uniranno ai vincitori della fase a gruppi nei Playoff tra il 16 e il 19 luglio, utilizzando un tabellone a eliminazione diretta ed eliminando le squadre fino a quando non verrà determinato il vincitore e distribuito il montepremi.

Chi consideri favorito per vincere questo torneo?

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ARTICOLI DI ESPORTS. Scritto da Ben Lyons



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