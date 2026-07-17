Esports World Cup 2026: I League of Legends Playoff si fissano dopo le otto squadre eliminate dalla fase a gironi

HQ

È giunto il momento che inizi la fase di azione dei Playoff per l'evento League of Legends della Coppa del Mondo Esports di Parigi, poiché la fase a gironi si è conclusa ieri e ha ufficialmente confermato le otto organizzazioni che partiranno a casa in anticipo.

Dopo i quattro knockout confermati che abbiamo riportato ieri, aggiungono a questa lista G2 Esports, Sentinels, GAM Esports e MIBR.LOS.

Tutto ciò significa che anche il tabellone dei playoff a otto squadre è stato classificato. Il formato prevede che i Quarti di Finale si terranno tutti oggi, 17 luglio, con le Semifinali domani, 18 luglio, e la Partita per il Terzo Posto e la Grande Finale domenica 19 luglio. Ogni partita eliminerà una squadra finché non rimane un vincitore.

A tal fine, consulta qui sotto il calendario completo dei Playoff e le partite dei quarti di finale.

EWC League of Legends Quarti di finale dei playoff (17 luglio):



Hanwha Life vs. T1 alle 12:00 BST/13:00 CEST



Gen.G Esports vs. JD Gaming alle 12:00 BST/13:00 CEST



AG. AL vs. Karmine Corp alle 14:30 BST/15:30 CEST



Bilibili Gaming vs. Dplus alle 14:30 BST/15:30 CEST



EWC League of Legends Semifinali dei playoff (18 luglio):



Vincitore di Hanwha/T1 vs. Vincitore di AG.AL/Karmine alle 12:00 BST/13:00 CEST



Vincitore di Gen.G/JD vs. Vincitore di Bilibili/Dplus alle 14:30 BST/15:30 CEST



EWC League of Legends Partita per il terzo posto dei playoff (19 luglio):



Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 11:00 BST/12:00 CEST



EWC League of Legends Finale dei playoff (19 luglio):